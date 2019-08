Skills Forward et Vretta collaborent pour proposer un apprentissage numérique et des ressources d'évaluation de grande qualité pour les étudiants au Royaume-Uni

LONDRES, le 20 août 2019 /CNW/ - Skills Forward et Vretta collaborent pour proposer des évaluations, des ressources pédagogiques et des évaluations sommatives de grande qualité afin de transformer la façon dont les organisations approchent les compétences fonctionnelles, le GCSE et le développement des compétences qui favorisent l'accès à l'emploi des apprenants au Royaume-Uni.

Skills Forward est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'évaluation d'apprentissage numérique au Royaume-Uni pour les compétences fonctionnelles et le GCSE (the General Certificate of Secondary Education, l'équivalent du brevet des collèges français). La plateforme de développement et d'apprentissage numérique Skills Forward est utilisée par les établissements d'études supérieures, les fournisseurs de formation et les employeurs qui souhaitent avoir une visibilité précise des progrès des apprenants à travers une variété de programmes d'apprentissage par le travail et capturer numériquement des indices de compétences, de connaissances et de compétence professionnelle d'un apprenant. L'année dernière, ils ont fourni plus de 2,9 millions d'évaluations pour le secteur de l'accès à l'emploi et des compétences concernant les apprenants de plus de 16 ans.

Vretta est un leader récompensé dans le domaine de la technologie de l'éducation qui bouscule les convenances de l'enseignement et de l'apprentissage par le biais de ressources intéressantes, flexibles et abordables. Grâce à leurs collaborations avec des éducateurs à travers le monde, ils transforment les expériences d'apprentissage pour les étudiants et font en sorte qu'ils acquièrent des compétences utiles qui leur serviront dans leur vie et leur profession.

Contactez le Dr Graham Orpwood, Vretta, à graham.orpwood@vretta.com.

