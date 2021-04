SkinPen® Precision désormais en gestion directe au Royaume-Uni et en Irlande

DALLAS, 12 avril 2021 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics, division de Crown Laboratories, Inc., a le plaisir d'annoncer que SkinPen Precision, le tout premier dispositif de microponcture homologué par la FDA et la référence en matière de technologie de remodelage de la peau, jouit désormais d'une présence directe au Royaume-Uni et en Irlande.

L'arrivée sur le marché de Crown Aesthetics (anciennement connu sous le nom de Bellus Medical) est un investissement organisationnel important qui confirme l'engagement de Crown envers ses clients et ses patients. Réputée pour son engagement en faveur de l'excellence, Crown garantit, grâce à son investissement, le meilleur niveau de service que les clients et les patients SkinPen Precision sont en droit d'attendre dans le monde entier.

« En soutenant directement nos clients SkinPen, nous les aiderons à développer leurs pratiques en stimulant la demande des patients », a déclaré Andy Moulton, vice-président des ventes internationales chez Crown Aesthetics. « Ils bénéficieront désormais du niveau supérieur de formation, d'éducation et de service client qu'ils méritent. »

Lancé en 2013 et soutenu par plus de 90 études de validation*, SkinPen Precision est un appareil de remodelage de la peau de qualité supérieure, conçu et fabriqué aux États-Unis. Son utilisation prévue par le marquage CE comprend le traitement visant à améliorer l'apparence des cicatrices d'acné faciale chez les adultes de 22 ans et plus et à atténuer les rides et ridules sur le visage et le cou. SkinPen traite également les problèmes de pigmentation (dyschromie), notamment le mélasme, le vitiligo et les lentigos solaires (taches de soleil/vieillesse). SkinPen Precision est un dispositif médical de classe IIa dont le mode de fonctionnement repose sur la création de micro-lésions contrôlées pour stimuler la réponse naturelle du corps à la cicatrisation et le remodelage du tissu cicatriciel. Le dispositif primé SkinPen présente un profil de sécurité supérieur et son efficacité sur tous les types de peau selon la classification de Fitzpatrick a été cliniquement prouvée. Les patients subissent des dommages cellulaires minimes, avec peu ou pas de temps d'arrêt.

SKINPEN® PRECISION À VOTRE SERVICE :

Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi 9h00 - 17h00

Commandes ou questions

Principaux contacts chez Crown Aesthetics

Service client (Ballyclare, Irlande du Nord)

Lisa Scott, spécialiste de la réussite des clients

[email protected]

Royaume-Uni : 028 9334 4411

Irlande : +44 28 9334 4411

Marketing / communications

Reena Sandhu, responsable des opérations de marketing en esthétique, Royaume-Uni/Irlande

[email protected], 07365 145 207

Demandes de renseignements généraux - [email protected]

Médicaux/cliniques- [email protected]

Sites de SkinPen Precision :

Royaume-Uni et Irlande : www.skinpen.uk

International : www.skinpen.com/international

À propos de Crown

Société privée internationale entièrement intégrée, Crown s'engage à développer et à fournir un portefeuille diversifié de produits de soins de la peau esthétiques et thérapeutiques dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses clients. Entreprise novatrice spécialisée en science de la peau, Crown s'efforce sans relâche d'atteindre l'excellence thérapeutique et d'améliorer les résultats pour les patients. Elle est d'ailleurs devenue un leader du secteur de la dermatologie et de l'esthétique. Crown figure depuis sept ans sur la liste Inc. 5000 — liste des entreprises privées à la croissance la plus rapide — et distribue aujourd'hui ses produits dans plus de 38 pays. Pour en savoir plus sur Crown ou ses produits, visitez le site www.crownlaboratories.com .

À propos de Crown Aesthetics

Leader mondial de la médecine esthétique, Crown Aesthetics s'est fixé pour mission d'aider les meilleurs cabinets d'esthétique du monde à développer leur activité. Les résultats spectaculaires que nous obtenons en matière de rajeunissement et de restauration nous aident dans cette tâche. Nos innovations non invasives — SkinPen®, premier dispositif de microponcture approuvé par la FDA, le protocole post-microponcture Skinfuse® et le système de plasma riche en plaquettes (PRP) ProGen™ Advantage — servent de produits « passerelles » qui attirent de nouveaux clients vers les cabinets. Basée à Dallas, au Texas, Crown Aesthetics établit les normes de l'industrie en matière d'efficacité, de sécurité et d'innovation. En conséquence, nos clients fournissent constamment les meilleurs soins esthétiques du secteur. Pour en savoir plus, consultez le site www.crownaesthetics.com .

* Données internes de Crown Aesthetics.

Pour des indications concernant les États-Unis , le résumé complet des essais cliniques et des informations importantes en matière de sécurité, notamment les contre-indications et le mode d'utilisation de l'appareil de microponcture SkinPen Precision, consultez les site www.skinpen.com .

