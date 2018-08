Skins.Cash kooperiert mit Xsolla, um Spielern auf der ganzen Welt Skins zur Verfügung zu stellen

SANTA MONICA, Kalifornien, August 28, 2018 /PRNewswire/ --

Integration ermöglicht es allen Spielern, mit Skins Top-Spiele zu kaufen

Skins.Cash, ein globaler Handelsmarkt für den sofortigen Verkauf von In-Game-Skins gibt seine Partnerschaft mit Xsolla, bekannt, dem One-Stop-Shop für Entwickler zur weltweiten Einführung, Monetarisierung und Skalierung von Videospielen. Skins.Cash verfügt derzeit über einige Millionen aktive Händler mit Steam-Konten.

Ab heute können alle Steam-Nutzer ihre Game-Skins von CS:GO, Dota 2 und Team Fortress 2 auf Skins.Cash verkaufen und sofortige Auszahlungen in ihre virtuellen Geldbörsen, auf ihre Kreditkarten oder ihre PayPal-Konten erhalten. Durch die Integration werden Millionen von Spielern auf der ganzen Welt in der Lage sein, mit Skins.Cash als Zahlungsmethode für Produkte und Dienstleistungen der Kunden von Xsolla zu bezahlen. Zu den Kunden von Xsolla zählen Twitch, Ubisoft, Epic Games, PUBG Corporation und Gaijin Entertainment.

Zum Beispiel kann ein Spieler das Spiel War Thunder von Xsolla von gleichem oder geringerem Wert kaufen und mit Skins über das Zahlungsportal von Skins.Cash bezahlen.

"Die strategische Partnerschaft mit Xsolla ist unsere bisher wichtigste", so Nick Covella, SVP of Engineering bei Skins.Cash. "Die Wissensbasis des Unternehmens, die Breite und Tiefe der Produkte, die Dienstleistungen und ihre Top-Kunden sind unübertroffen. Ich glaube an die Kraft der Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir Erstaunliches für die Gaming-Industrie erreichen. Das ist erst der Anfang."

"Xsolla und Skins.Cash haben eine gemeinsame Vision für die Zukunft des Gaming. Diese Kategorie, dieser Markt und diese Plattform sind innerhalb weniger Jahre exponentiell gewachsen. Ich bin zuversichtlich, dass wir als strategische Partner gemeinsam diese globale Revolution noch weiter vertiefen werden", so David Daniels, VP of Product Partnerships bei Xsolla.

Skins.Cash ist eine Tochtergesellschaft von DMarket, dem weltweit ersten und einzigen funktionierenden Marktplatz auf der Blockchain für den Handel mit In-Game-Gegenständen.

Informationen zu Skins.Cash

Skins.Cash ist ein weltweiter Markt für den sofortigen Verkauf von In-Game-Skins mit über zwei Millionen Besuchern pro Monat und über 20 Millionen verkauften In-Game-Gegenständen pro Jahr. Dieser einzigartige Service bietet Spielern weltweit sofortige und sichere Auszahlungen und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Zeit im Spiel zu monetarisieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://skins.cash.

Informationen zu Xsolla

Xsolla bietet den Entwicklern von Videospielen, Herausgebern und Plattform-Partnern Zugang zu flexiblen Tools, Diensten und Kooperationsmöglichkeiten, die für die Erstellung, Monetarisierung und weltweite Verbreitung ihrer Spiele und Produkte notwendig sind. Die Xsolla-Produktsuite, deren Dienste einzig für die Videospielindustrie bestimmt sind, richtet sich mit folgenden Angeboten an Unternehmen, die von unabhängige Kleinfirmen bis hin zu Großunternehmen reichen: Pay Station und die zugehörige #1-Lösung zur Betrugsbekämpfung, Partner Network, Site Builder, Store, Login und Launcher. Mit Firmensitz in Los Angeles und weltweiten Niederlassungen agiert Xsolla als Vertragshändler und -verkäufer großer Gaming-Instanzen wie Valve, Twitch, Ubisoft, Epic Games und PUBG Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.xsolla.com.