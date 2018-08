Skins.Cash s'associe avec Xsolla pour offrir des skins aux joueurs du monde entier

SANTA MONICA, Californie, August 28, 2018 /PRNewswire/ --

Cette intégration permet à tous les joueurs d'acheter les meilleurs jeux pour des skins

Skins.Cash, un marché d'échange international pour la vente instantanée de skins de jeux vidéo, a le plaisir d'annoncer l'établissement d'un partenariat avec Xsolla, une plateforme centralisée permettant aux développeurs de lancer, monétiser et diffuser des jeux vidéo dans le monde entier. Skins.Cash compte actuellement plusieurs millions de vendeurs actifs disposant de comptes Steam.

À l'heure actuelle, n'importe quel utilisateur de Steam peut vendre ses skins de jeux tels que CS:GO, Dota 2 et Team Fortress 2 sur Skins.cash et recevoir des paiements instantanés sur le portefeuille virtuel de son choix, sa carte de crédit ou son compte PayPal. À travers cette intégration, des millions de joueurs du monde entier pourront acheter des produits et des services auprès des clients de Xsolla en utilisant Skins.Cash comme mode de paiement. Les clients de Xsolla incluent Twitch, Ubisoft, Epic Games, PUBG Corporation et Gaijin Entertainment.

Par exemple, un joueur pourra acheter le jeu War Thunder distribué par Xsolla, en échangeant des skins d'une valeur équivalente ou inférieure à travers la passerelle de paiement de Skins.Cash.

« Ce partenariat stratégique avec Xsolla est le plus important pour nous à ce jour », a déclaré Nick Covella, vice-président principal de l'ingénierie chez Skins.cash. « La base de connaissances de l'organisation, ainsi que la diversité de ses produits, de ses services et de ses clients de premier plan sont inégalées. Je crois au pouvoir de la collaboration. Ensemble, nous allons faire des choses extraordinaires pour l'industrie du jeu vidéo. Ce n'est que le commencement. »

« Xsolla et Skins.Cash ont une vision commune pour le futur du jeu vidéo. Cette catégorie, ce marché et ces plateformes ont enregistré une croissance exponentielle en seulement quelques années. Je suis certain qu'ensemble, en tant que partenaires stratégiques, nous allons faire progresser cette révolution mondiale plus encore », a déclaré David Daniels, vice-président des partenariats produits chez Xsolla.

Skins.Cash est une filiale de DMarket, le premier marché fonctionnel basé sur la blockchain pour l'échange d'articles de jeux vidéo.

À propos de Skins.Cash

Skins.Cash est un marché international pour la vente instantanée de skins de jeux vidéo, comportant plus de deux millions de visiteurs par mois et plus de 20 millions d'articles de jeux vidéo vendus par an. Ce service unique offre des paiements immédiats et sécurisés aux joueurs du monde entier et leur donne la possibilité de monétiser le temps qu'ils passent à jouer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://skins.cash.

À propos de Xsolla

Xsolla offre aux développeurs et éditeurs de jeux vidéo ainsi qu'aux plateformes partenaires un accès à des outils flexibles, des services et une collaboration nécessaires pour créer, monétiser et diffuser leurs jeux et leurs produits à travers le monde. Desservant uniquement l'industrie du jeu vidéo, la suite de produits Xsolla s'adresse aux producteurs de jeux vidéo, des indépendants aux plus grandes entreprises, avec : Pay Station et sa solution antifraude numéro 1, Partner Network, Site Builder, Store, Login et Launcher. Ayant son siège à Los Angeles et des bureaux dans le monde entier, Xsolla joue le rôle de marchand et de vendeur officiel pour de grandes entreprises de jeux vidéo telles que Valve, Twitch, Ubisoft, Epic Games et PUBG Corporation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.xsolla.com.