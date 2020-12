Škola globálneho manažmentu Thunderbird School of Global Management pri Arizonskej štátnej univerzite (ASU) v decembri 2020 oslávila ukončenie štúdia so študentami prostredníctvom virtuálnej reality s avatar robotmi, holografickými prednášajúcimi a oceneniami doručenými dronom

Ročník 2020 zažil ukončenie štúdia vskutku nevšedne, s teleprezenčnými robotmi vo virtuálnej realite v ktorej bola zobrazená nová budova školy s holografickými prejami a dekanom, ktorý riadil dron

PHOENIX, Dec. 16, 2020 /PRNewswire/ -- Inovatívnym a jedinečným technologickým zážitkom tohto historického roka škola ocenila akademické úspechy študentov z ročníka 2020 a pripravila im špičkovú technologicky pokročilú promóciu, ktorá uzavrela tento doteraz nevídaný jesenný semester.

Thunderbird School of Global Management at ASU Celebrated December 2020 Graduates in Virtual Reality with Avatar Robots, Holographic Commencement Speakers. The online event took place within an immersive virtual reality rendering of Thunderbird’s new global headquarters, opening August 2021. The ceremony was held in a digital version of the global forum, which will be a centerpiece of the state-of-the-art facility. The commencement speaker and award winners appeared as holographic projections. Thunderbird School of Global Management Director General and Dean Sanjeev Khagram pilots an aerial drone from the school’s new high-tech global headquarters facility under construction now on Arizona State University’s Downtown Phoenix campus to deliver the school's Barton Kyle Yount Outstanding Graduate Awards for 2020 to Master of Global Management graduate, Les Mounteer, and Bachelor of Global Management graduate, Makenna Flynn, as part of Thunderbird's December 2020 Convocation ceremonies. Thunderbird School of Global Management's December 2020 commencement speaker and outstanding graduates appeared as holographic projections within the virtual building, which mirrors the real headquarters under construction now on Arizona State University's Downtown Phoenix campus.

Táto online udalosť predstavila vo virtuálnej realite novú školskú budovu dekanátu, ktorá bude otvorená v auguste 2021. Promócia sa uskutočnila v digitálnej podobe v globálneho fóra, ktoré bude stáť v samotnom strede tejto novej špičkovo technologicky vybavenej budovy. Prvý prednášajúci bol navyše premietaný ako hologram priamo vo virtuálnej budove, ktorá vyzerala presne tak, ako bude vyzerať dekanát školy po jeho dokončení. Absolventom boli diplomy doručené špeciálnym leteckým spôsobom, prostredníctvom dronu ovládaného dekanom.

"Pandémia koronavírusu urýchlila zavádzanie prelomových nových technológií, podobných tým, ktoré využívame a vyvíjame v škole Thunderbird a ktoré nám pomáhajú zostať zdraví a súčasne nás spájajú tak, aby sme sa mohli aj naďalej spoločne učiť a oslavovať," povedal Dr. Sanjeev Khagram, generálny riaditeľ a dekan školy.

"V súlade s našou snahou o zavádzanie nových inovácií aj tam, kde to ostatní vzdávajú, využívame tieto silné nástroje nielen k tomu, aby sme sa prispôsobili dopadom tejto historickej zdravotnej krízy, ale aj k tomu, aby sme aj naďalej stáli v prvej línii pri zavádzaní týchto technológií do podnikania a vzdelávania v čase pokračujúcej štvrtej priemyselnej revolúcie. Ako najväčšia digitálna globálna manažérska obchodná akadémia na svete sme hrdí na to, že v roku 2020 môžeme s našimi absolventmi a ich rodinami osláviť promóciu, ktorá prekračuje očakávania, borí limity a ukazuje, ako bude vyzerať budúcnosť a ako budú môcť znalostí a skúseností, ktoré nadobudli na škole Thunderbird, využiť. A teraz sa už tešíme na privítanie nášho jesenného turnusu pre rok 2021 do vzdelávacej inštitúcie, ktorá využíva tie najlepšie svetové technológie," povedal Khagram.

Škola globálneho manažmentu Thunderbird School of Global Management patrí pod krídla Arizonskej štátnej univerzity. Už 75 rokov je škola Thunderbird jednotkou v oblasti vzdelávania v globálnom manažmente a riadení a vďaka tomu, že vychováva vedúcich pracovníkov pripravených na budúce výzvy, pomáha zaisťovať udržateľnú prosperitu celého sveta. Magisterský program školy Thunderbird sa v rebríčku najlepších vysokoškolských vzdelávacích programov časopisu Wall Street Journal / Times za rok 2019, umiestnil na 1. mieste na svete. Arizonská štátna univerzita je už šiestym rokom po sebe na čele rebríčka "najinovatívnejších škôl" podľa správy U.S. News & World Report.

Arizonská štátna univerzita je novým typom americkej výskumnej univerzity a inštitúciou, ktorá sa usiluje o prístupnosť a špičkové zmysluplné vzdelávanie s merateľným dopadom. Ako prototyp novej americkej univerzity sa Arizonská štátna univerzita venuje výskumu, ktorý zlepšuje kvalitu života celej spoločnosti a prispieva k ekonomickej, spoločenskej a kultúrnej životaschopnosti prostredia, v ktorom funguje.

