Skupina Ecotrade představuje aktualizaci své aplikace pro oceňování použitých katalyzátorů výfukových plynů

V databázi aplikace Eco Cat App je v současné době více než 20 tisíc různých katalyzátorů, včetně informací o cenách a tato databáze stále roste a rychle se stává zlatým standardem pro vyhledávání a srovnávní cen v oboru. Společnost Ecotrade Group je v Asii již více než 15 let uznávaným lídrem v recyklaci katalyzátorů výfukových plynů a ekologické odpovědnosti a vybudovala zde obrovskou partnerskou síť.

„Automobilový recyklační průmysl potřebuje aktualizované informace o cenách," řekl Maxime Le Breton, partner skupiny Ecotrade.

„V tomto odvětví již dlouho existuje nerovnováha mezi kupujícími a prodávajícícmi, zejména vzhledem k obrovské nabídce katalyzátorů výfukových plynů. A vzhledem ke každodennímu kolísání tržních cen, je, bez vhodných nástrojů a pomůcek, velice obtížné rychle vybrat katalyzátor a zjistit jeho cenu. Mít k dispozici pravidelně aktualizovanou aplikaci, která správně identifikuje jednotlivé druhy katalyzátorů a během několika minut dokáže zjistit jejich cenu, je neocenitelným nástrojem pro obchod."

Aplikace Eco Cat App: Odpovědnost vůči životnímu prostředí

Aplikace Eco Cat App je online ceník, který nabízí praktické obrázky, umožňující prodávajícím a kupujícím vyhledat si hodnotu a cenu použitých katalyzátorů výfukových plynů, a to buď podle modelu automobilu, nebo podle výrobce katalyzátoru. Aplikace Eco Cat App usnadňuje oceňování použitých katalyzátorů výfukových plynů a kupujícím nabízí informace, které potřebují k tomu, aby si mohli ověřit, zda jim prodávající dávají poctivou nabídku. Aplikace je aktualizována třikrát denně, aby se zohlednily případné změny cen drahých kovů, když k nim dojde.

Nákup, prodej a recyklace katalyzátorů výfukových plynů představuje obrovský průmyslový obor, který vyžaduje značné zkušenosti z automobilového průmyslu a znalosti z oblasti obchodu a technologií. Drahé kovy používané v katalyzátorech výfukových plynů jsou vzácné a cenné a představují tak nejen jedinečný zdroj příjmů, ale také vyžadují, aby kupující měli k dispozici špičkové recyklační technologie. V žádném případě se nejená o jednoduchý proces, protože množství drahých kovů, které jednotlivé katalyzátory obsahují, závisí na předpisech a emisních normách jednotlivých zemí, na druhu paliva a také na řadě dalších proměnných.

Katalyzátory výfukových plynů byly vytvořeny za účelem snížení škodlivých emisí z benzínových a naftových motorů. Kovy používané v katalyzátorech představují neobnoevitelné zdroje, které musí být před recyklací nejprve odborně posouzeny. Recyklace katalyzátorů výfukových plynů je důležitý technologický krok, který přispívá k ochraně životního prostředí a pomáhá zajistit trvale udržitelnou budoucnost naší planety. Vzhledem k tomu, že trh s recyklací drahých kovů by měl podle odhadů do rok 2026 vzrůst ze současných 21 miliard dolarů na více než 30 miliard dolarů, snaží se společnost Ecotrade Group i nadále rozšiřovat své podnikání a nedávno investovala do výzkumu umělé inteligence a učení s cílem obohatit svět recyklace automobilových komponent o nové technologie.

O společnosti Ecotrade Group

Společnost Ecotrade Group byla založena v roce 2006 a je lídrem v oblasti ekologicky šetrné a technologicky vyspělé recyklace katalyzátorů výfukových plynů. Skupina Ecotrade Group si získala dobrou pověst díky profesionalitě, poctivosti a transparentnosti svých postupů a používá pro odběry vzorků metody, které jsou plně v souladu s předpisy předních autorit v oboru. Společnost poskytuje celou řadu služeb, včetně zpracování, vzorkování a testování katalyzátorů a filtrů pevných částic. Firma Ecotrade Group má pobočky ve více než 10 zemích světa a je jedním z globálních lídrů na poli technologií pro recyklaci drahých kovů z katalyzátorů výfukových plynů.

