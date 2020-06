Skupina Ecotrade upriamuje pozornosť na svoj digitálny nástroj na určovanie cien katalytických konvertorov

Aplikácia Eco Cat je so svojimi 20 000 rôznymi katalyzátormi, ktoré boli doteraz inventarizované a ocenené, neustále rastúcou databázou, ktorá sa rýchlo stáva štandardom pre vyhľadávanie pre toto odvetvie. Skupina Ecotrade je uznávaným lídrom v oblasti ekologickej a etickej recyklácie katalyzátorov v Ázii už viac ako 15 rokov, využíva najmodernejšie technológie recyklácie a obrovskú sieť priemyselných partnerov.

„Automobilový recyklačný priemysel veľmi potreboval aktualizáciu cenového sprievodcu," uviedol Maxime Le Breton, výkonný partner skupiny Ecotrade.

„Medzi kupujúcimi a predávajúcimi v tomto odvetví existuje už dlho nerovnováha, najmä vzhľadom na rozsiahly katalóg dostupných katalyzátorov. A s dennými fluktuáciami v oblasti marketingu môže byť správna identifikácia a oceňovanie katalyzátorov na predajnom mieste frustrujúcim zážitkom keďže nie je k dispozícii žiadna pomoc. Pravidelne aktualizovaná aplikácia, ktorá správne identifikuje a určí ceny konkrétneho konvertora v priebehu niekoľkých minút, sa stala pre obchod neoceniteľným nástrojom."

Aplikácia Eco Cat: Zodpovednosť za životné prostredie

Aplikácia Eco Cat App predstavuje online cenník, ktorý prichádza s praktickými obrázkami, ktorý kupujúcim a predávajúcim umožňuje vyhľadať hodnotu použitých katalyzátorov určenú buď výrobcom automobilov alebo výrobcom konvertorov. Aplikácia Eco Cat umožňuje rýchle a ľahké ohodnotenie šrotového konvertora a poskytuje predajcom vedomosti potrebné na zabezpečenie toho, aby kupujúci dosiahli spravodlivý obchod. Aplikácia je aktualizovaná trikrát denne, aby odrážala zmeny na trhu s drahými kovmi, ak k nim dôjde.

Nákup, predaj a recyklácia katalyzátorov je obrovským odvetvím s globálnym dosahom, ktoré zahŕňa veľké množstvo odborných znalostí v oblasti automobilového priemyslu, dôvtipných marketingových a technologických poznatkov. Drahé kovy používané pri konštrukcii katalyzátorov sú vzácne a nákladné, čo predstavuje nielen jedinečný tok príjmov, ale aj potrebu najmodernejších technológií recyklácie. Nakoľko to nie je jednoduchý proces, množstvo drahých kovov, ktoré je k dispozícii v určitom konvertore, závisí od predpisov o emisných normách jednotlivých krajín, druhov palív a rôznych ďalších premenných.

Katalytické konvertory boli vyrobené za účelom zníženia množstva škodlivých emisií z benzínových a naftových motorov. Kovy používané v konvertoroch sú obmedzeným neobnoviteľným zdrojom, ktorý musí byť odborne testovaný než bude správne recyklovaný. Recyklácia konvertorov predstavuje technologický prvok, ktorý je skutočne prospešný a vedie k oveľa prosperujúcejšej a udržateľnejšej budúcnosti planéty. Ecotrade Group pokračuje v rozširovaní svojej praxe spolu s trhom recyklácie drahých kovov, ktorý sa chystá do roku 2026 vzrásť na viac ako 30 miliárd USD zo súčasných 21 miliárd USD. Spoločnosť nedávno investovala do výskumu umelej inteligencie a hlbokého učenia, aby do automobilového priemyslu a sveta recyklácie priniesla ďalšie technické disciplíny.

O spoločnosti Ecotrade Group

Spoločnosť Ecotrade Group bola založená v roku 2006 a je lídrom v oblasti technologickej a environmentálne zodpovednej recyklácii katalyzátorov. Skupina Ecotrade získala solídne renomé pre integritu, profesionalitu a transparentnosť vďaka metóde odberu vzoriek, ktorá je plne schválená poprednými orgánmi v tomto odvetví. Spoločnosť ponúka celý rad služieb vrátane spracovania, odberu vzoriek a testovania katalyzátorov a filtrov pevných častíc. S pobočkami vo viac ako 10 krajinách sa Ecotrade Group stala globálnym lídrom v technológii recyklovania drahých kovov z katalyzátorov.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1195216/Mock_up_app.jpg

