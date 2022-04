SKY Technology e desenvolvedora da carteira D'CENT assinam memorando de entendimento de marketing

SEUL, Coreia do Sul, 7 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Em 7 de abril de 2022, a SKY Technology Co., LTD e a IoTrust, a desenvolvedora da carteira de criptomoedas D'CENT, anunciaram a assinatura de um memorando de entendimento (MoU) para cooperar no marketing da SKY Play, uma nova plataforma de negócios de NFTs lançada pela SKY Technology.

A SKY Technology, que recentemente criou uma empresa com sede em Singapura, está preparada para emitir sua própria criptomoeda para exchange nos mercados globais. Também lançará diversos novos conteúdos de estilo de vida por meio da SKY Play.

Sang-ok Chang, CEO da SKY Technology, disse: "A SKY Play é a mais simples plataforma de negócios de NFTs, e damos as boas-vindas a nossa nova parceria com a D'CENT, uma das carteiras de criptomoedas mais competitivas e avançadas tecnologicamente do mundo hoje no mercado. Nós, da SKY Technology, tornamos nosso objetivo singular garantir que a SKY Play ofereça o máximo em conveniência, confiabilidade e acessibilidade a todos que se unirem a essa nova e interessante plataforma."

Sangsu Baek, CEO da IoTrust, disse: "Os serviços de DeFi cresceram de forma explosiva no ano passado, e não há dúvidas de que os NFTs e P2E se tornarão os maiores aplicativos de blockchain de 2022. Por meio de nossa parceria de plataforma baseada em NFTs e P2E com a SKY Play, a D'CENT terá um importante papel na expansão do ecossistema de blockchain, incluindo a expansão das oportunidades no Sudeste Asiático."

SKY PLAY

Começando com jogos P2E (jogar para lucrar) fáceis, a SKY Play oferecerá uma rica variedade de conteúdo de estilo de vida incluindo jogos, filmes, esportes, educação e arte, todos fornecidos por meio de uma plataforma de negócios de NFTs simples, otimizada para interface e experiência do usuário móvel. A SKY Play oferecerá um espaço maior e melhor do que um simples portal, incentivando os usuários e prestadores de serviços a crescer e prosperar dentro de um ecossistema fácil de usar, seguro e confiável.

Carteira D'CENT

A D'CENT é uma carteira de hardware de criptomoedas de última geração que oferece um conjunto robusto de recursos de segurança. Cada carteira fria D'CENT é desenvolvida com arquitetura multi-IC para oferecer a máxima proteção das chaves privadas. A D'CENT conta com autenticação biométrica de impressão digital para garantir a privacidade e os dados dos usuários e trabalha em conjunto com dispositivos móveis por meio de uma conexão bluetooth segura e sem fio para maior conveniência.

FONTE SKY Technology

