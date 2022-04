SKY Technology firma parceria com a KOREAEDUGROUP para revolucionar o campo de educação por meio do SKY Play

SEUL, Coreia do Sul, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A SKY Technology Co., LTD e a KOREAEDUGROUP, uma empresa de educação profissionalizante para o mercado de trabalho, assinaram um memorando de entendimento.

Alinhadas com a Web 3.0, as duas empresas estão abrindo uma nova era de tecnologia da educação que adicionará sustentabilidade por meio de NFTs com tecnologia de blockchain no campo da educação.

Com suas 58 operações comerciais em todo o país, a KOREAEDUGROUP adotará as aplicações de NFTS pela primeira vez no setor de serviços educacionais, mapeando o planejamento de médio prazo em relação à gestão de assinaturas, aumento de motivação e imagens inovadoras líderes em tendências.

A SKY Technology oferecerá oportunidades para alunos que se formarem em informática e design, criando NFTS para suas obras e adicionando ferramentas poderosas para a gestão de empregos após a conclusão de seus programas curriculares.

A SKY Technology, que recentemente criou uma empresa com sede em Singapura, está preparada para emitir sua própria criptomoeda para negociação nos mercados globais. Ela também lançará uma variedade de novos conteúdos de estilo de vida via SKY Play, a plataforma de negócios de NFT.

Sang-Ok Chang, CEO da SKY Technology, comentou sobre o significado da parceria: "Estamos em um momento decisivo em que as novas tecnologias se tornam parte de nossa vida diária além de sua concepção teórica. Esta parceria no ramo de serviços educacionais com a SKY Play é um conceito bastante novo na Coreia, mas com certeza trará sinergia para muito além de seu potencial."

Um representante da KOREAEDUGROUP disse: "Estima-se que a colaboração com a SKY Technology, que lidera o setor de blockchain e sua popularização, amplie ainda mais a experiência em produções de conteúdo de arte digital para os alunos e fortaleça o núcleo de nossos programas curriculares."

SKY Play

Começando com jogos P2E (jogar para ganhar) fáceis, a SKY Play oferecerá uma rica variedade de conteúdo de estilo de vida incluindo jogos, filmes, esportes, educação e arte, todos fornecidos por meio de uma plataforma de negócios de NFTs simples, otimizada para interface e experiência do usuário móvel.

KOREAEDUGROUP

Como uma instituição especializada em serviços de educação profissionalizante, a KOREAEDUGROUP promove profissionais em todos os setores de trabalho disponíveis por meio de vários e detalhados programas curriculares, como projeto e programação de arte computacional, gráficos computacionais, jogos, beleza, culinária e muito mais.

É um sistema educacional diferenciado que atende ao ritmo das mudanças no campo e à necessidade de aprendizado duradouro, liderando o mercado de educação para adultos com 110.000 alunos registrados anualmente.

FONTE Sky Technology

