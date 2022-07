SkyDrive progresse vers l'obtention de la certification de type avec le développement de la structure du véhicule en composite par Toray Carbon Magic et le début des tests de conformité des matériaux

TOYOTA, Japon, 28 juillet 2022 /PRNewswire/ -- SkyDrive Inc. (ci-après « SkyDrive »), un développeur de « voitures volantes » (*1) et de « drones cargo » dont le siège social est situé à Toyota City, dans la préfecture d'Aichi, s'est associé à Toray Carbon Magic Co., Ltd. (ci-après « TCM »), basée à Maibara City, dans la préfecture de Shiga, et fournissant des produits en plastique renforcé de fibres de carbone de pointe (PRFC) pour les industries automobile, aérospatiale et autres, pour développer ensemble une structure de véhicule composite. Les deux partenaires ont commencé par des tests de conformité des matériaux.

Logos de l'entreprise : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105850/202207193989/_prw_PI1fl_367r9r98.jpg

Contexte du développement

Avec pour mission de « mener la révolution de la mobilité qui ne se produit qu'une fois par siècle », SkyDrive développe des voitures volantes pour réaliser un avenir où le ciel est utilisé pour les transports quotidiens. En 2025, l'objectif est d'entrer en service dans la région de la baie d'Osaka avec la voiture volante SkyDrive de type « SD-05 », un véhicule biplace pour lequel SkyDrive poursuit actuellement la certification de type.

Le facteur le plus important dans le développement du SD-05 biplace est la réduction du poids du véhicule. Les technologies et les installations de conception et de fabrication de TCM sont extrêmement efficaces pour atteindre cet objectif, et les deux entreprises ont engagé des discussions et des prototypes d'une structure légère et solide en PRFC pour les voitures volantes.

Le PRFC est un matériau de base en résine auquel on ajoute de la fibre de carbone comme matériau de renforcement. En plus d'une rigidité et d'une résistance élevées, la fibre de carbone présente également des caractéristiques telles que la conductivité électrique, la résistance à la chaleur, un faible coefficient de dilatation thermique, l'auto-lubrification et la perméabilité aux rayons X. En tirant parti de ces caractéristiques, elle devrait permettre de rendre les produits plus légers, plus grands, plus petits et plus économes en énergie, et est largement utilisée dans diverses applications.

La technologie de conception de TCM, ses capacités de proposition de prototypes et sa technologie de production en autoclave de haute précision, cultivées par la conception et la fabrication de pièces de voitures de course, sont hautement reconnues par le marché, et la société produit actuellement de nombreuses pièces en PRFC non seulement pour des applications automobiles, mais aussi dans un large éventail d'autres domaines.

SkyDrive va procéder, avec TCM, à des essais de conformité des matériaux, obtenir la certification de type (*2) et promouvoir le développement avec pour objectif de lancer des services de taxi aérien dans la région de la baie d'Osaka en 2025.

Commentaires des entreprises

Akiyoshi Oku, PDG, président et directeur représentatif, Toray Carbon Magic Co., Ltd. « Nous sommes ravis que nos technologies légères et aérodynamiques cultivées dans le développement des voitures de course soient utilisées dans le développement de la voiture volante. Nous continuerons à travailler de manière proactive sur le développement des technologies élémentaires requises pour faire voler le véhicule, et ensemble avec SkyDrive, nous nous efforcerons de contribuer à la société future. »

Tomohiro Fukuzawa, PDG, président et directeur représentatif, SkyDrive Inc. « Le plastique avancé renforcé de fibres de carbone de Toray Carbon Magic est un élément essentiel de notre avion biplace SD-05. En commençant par ce test de compatibilité des matériaux, nous continuerons à travailler en étroite collaboration pour promouvoir le développement d'une structure de cellule de voiture volante légère et solide, dans le but de réaliser une société de mobilité aérienne. »

Profils d'entreprise : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202207193989-O1-DJk9G5J0.pdf

Note de la rédaction :

(*1) Les voitures volantes, officiellement des avions eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques), se caractérisent par l'électrification, un pilote automatique entièrement autonome et un décollage et un atterrissage verticaux. Nouvelle avancée dans le domaine de la mobilité, le développement des voitures volantes est encouragé à l'échelle mondiale. Au Japon, le Conseil public-privé pour la révolution de la mobilité aérienne a été créé en 2018 à cette fin. Le projet devrait déboucher sur des services de taxi dans les zones urbaines, de nouveaux moyens de transport pour les îles éloignées et les zones montagneuses, et des transports d'urgence en cas de catastrophe. Une feuille de route formulée par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) prévoit le démarrage des activités en 2023 et le déploiement à grande échelle en 2030.

(*2) Certificat délivré par le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) conformément à la loi sur l'aéronautique civile, certifiant que la conception, la structure, la résistance et les performances de chaque type d'avion nouvellement développé sont conformes aux normes de sécurité et environnementales prescrites.

Communiqué de presse concernant les activités de certification de SkyDrive : https://en.skydrive2020.com/archives/6379

SOURCE SkyDrive Inc.