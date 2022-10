SkyDrive stellt das Design des fliegenden Autos SD-05 vor und will 2025 den Lufttaxidienst aufnehmen

TOYOTA, Japan, 3. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- SkyDrive Inc. hat das Design seines kommerziellen Flugauto-Modells, des SkyDrive SD-05, vorgestellt. SkyDrive plant, den SD-05, der sich derzeit in der Entwicklungsphase befindet, während der für 2025 geplanten Weltausstellung in Osaka, Japan, als Lufttaxi in der Bucht von Osaka einzusetzen.

„Dies ist ein weiterer großer Schritt auf dem Weg zur Realisierung von fliegenden Autos und Himmelsstraßen", sagte Takumi Yamamoto, SkyDrive Design Director. „Zwei Jahre sind seit der Ankündigung des SD-03 vergangen, der im August 2020 seinen öffentlichen, bemannten Testflug erfolgreich abgeschlossen hat, und wir freuen uns sehr, seinen Nachfolger, den SD-05, ankündigen zu können."

SkyDrive hat seinen Hauptsitz in Toyota City, Präfektur Aichi, und ist ein führender Entwickler und Hersteller von fliegenden Autos (*1) und Frachtdrohnen in Japan.

Bild 1: Äußeres des SD-05, der sich derzeit in der Entwicklung befindet

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105850/202209267185/_prw_PI5fl_to2kn1db.jpg

Video des kommerziellen Modells SD-05

Titel: SkyDrive SD-05: Null-Emissions-Flugzeug

URL https://youtu.be/36tDLW-mFiU

SD-05 Überblick

Der SD-05 ist ein zweisitziges, elektrisch angetriebenes Kompaktflugzeug mit vertikaler Start- und Landefähigkeit. Es wird von einem Piloten gesteuert und seine Flugstabilität wird mit Hilfe eines computergesteuerten Flugsystems sichergestellt. SkyDrive entwickelt fliegende Autos mit dem Ziel, eine Welt zu schaffen, in der sie im täglichen Leben für die Mobilität in der Luft genutzt werden, so wie Autos für den täglichen Transport am Boden genutzt werden.

„Dieses Fahrzeug ist nicht nur ein einfaches Mittel, um von A nach B zu fahren", sagte Yamamoto. „Basierend auf dem Designkonzept ‚dem täglichen Reisen Flügel verleihen', ist es auch ein sicherer und angenehmer Reisepartner."

SkyDrive ist dabei, vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) eine Musterzulassung (*2) für den SD-05 zu erhalten, der der erste seiner Art in Japan ist. Das Unternehmen arbeitet weiterhin daran, den praktischen Einsatz von fliegenden Autos während der Weltausstellung Osaka, Kansai, die für 2025 in Japan geplant ist, zu initiieren. Der SD-05 ist für eine Reichweite von ca. 10 km ausgelegt und die maximale Reisegeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Design und Spezifikationen sind jedoch abhängig von Änderungen und dem Fortschritt der Designentwicklung.

Potenzielle Anwendungen für SD-05 werden derzeit geprüft, darunter eine Abkürzung durch den Himmel, ein einzigartiger Zugang zu Ferienanlagen und medizinische Notfalldienste.

„SkyDrive wird weiterhin die Träume der Zukunft entwerfen, mit dem Ziel, Himmelsstraßen zu verwirklichen", sagte Yamamoto. SkyDrive ist außerdem bestrebt, seine Geschäftstätigkeit nicht nur in Japan, sondern auch außerhalb des Landes zu fördern. In den USA beispielsweise hat das Unternehmen im September 2022 eine Niederlassung gegründet, um die „letzte Meile" im Luftverkehr zu sichern. Das Unternehmen hat den Markt gemeinsam mit lokalen Behörden und Partnerunternehmen entwickelt.

Äußeres Design des SD-05

Wie schon beim einsitzigen, bemannten Prototyp SD-03 von SkyDrive wird das Design des SD-05 als „progressiv" (bahnbrechend und fortschrittlich) bezeichnet, was nach Ansicht von SkyDrive eine angemessene Beschreibung für eine neue Art von Transportmittel ist. Betrachtet man den Rumpf des Flugzeugs von der Seite, suggeriert eine S-förmige Kontur, dass sich zwei Propeller in den Himmel erheben. Wenn der Betrachter von oben auf das Gefährt herabschaut, sieht er die Form einer perlweißen Schwalbe, eines kleinen, aber flinken Vogels, der sich in große Höhen schwingen kann.

Bild 2:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105850/202209267185/_prw_PI6fl_6XF2f9o3.jpg

Das aerodynamisch fortschrittliche Design der Flugzeugzelle basiert auf Studien der Stromlinienformen von Vögeln und Tieren und verfügt über horizontale und vertikale Leitwerke für zusätzliche Stabilität im Flug. An den oberen Ecken der Zelle sind 12 Motor-Propeller-Einheiten für die Flugstabilität angebracht. Diese spiegeln die Flugsteuerungstechnologie wider, die in mehr als 1.000 Flugtests während der Entwicklung der Flugzeugzelle erworben wurde.

Für den SD-05 haben Spezialisten von SkyDrive und seinen Partnern mit der JAMCO Corporation (*3), einem Hersteller von Flugzeuginnenausstattungen, Toray Carbon Magic Co, Ltd. (*4), einem Anbieter von fortschrittlichen kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK), und Electric Power Systems, Inc. (*5), einem führenden Entwickler von Batteriesystemen mit Hochleistungsantrieben für elektrifizierte Flugzeuge, die für eine Musterzulassung in Frage kommen.

Mit seiner Mission, eine einmalige Mobilitätsrevolution anzuführen, entwickelt SkyDrive durch die Entwicklung und wiederholte Demonstrationstests des kommerziellen Modells SD-05 sicherere, fliegende Autos, die zu einer Zukunft führen, in der der Lufttransport Teil des täglichen Lebens ist.

„Wir freuen uns darauf, alle auf der Osaka Expo 2025 zu sehen", sagte Designdirektor Yamamoto.

Bild3:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105850/202209267185/_prw_PI3fl_7710DNlZ.jpg

Bild4:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105850/202209267185/_prw_PI4fl_98ccIudu.jpg

Anmerkungen:

(*1) Fliegende Autos, die außerhalb Japans in der Regel als eVTOL-Flugzeuge (electric vertical takeoff and landing) bezeichnet werden, zeichnen sich durch Elektrifizierung, einen vollständig autonomen Autopiloten und vertikales Starten und Landen aus. Ein neuer Fortschritt im Bereich der Mobilität, die Entwicklung von fliegenden Autos, wird weltweit gefördert. In Japan wurde zu diesem Zweck 2018 der Public-Private Council for Air Mobility Revolution gegründet. Es wird erwartet, dass das Projekt zu Taxidiensten in städtischen Gebieten, neuen Transportmitteln für abgelegene Inseln und Bergregionen sowie zu Notfalltransporten in Katastrophenzeiten führen wird. Eine vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) und dem MLIT formulierte Roadmap sieht die Aufnahme der Geschäftstätigkeit für Mitte der 2020er Jahre vor.

Informationen zu SkyDrive Inc.:

Weitere Informationen finden Sie auf https://en.skydrive2020.com/

SOURCE SkyDrive Inc.