Skyhawk kündigt Kooperationsvereinbarung mit Sanofi für Onkologie- und Immunologie-Targets an

Unternehmen benutzen Skyhawks firmeneigene SkySTAR™-Plattform, um neuartige kleine Moleküle zu entdecken und zu entwickeln, die das RNA-Spleißen modulieren, um anspruchsvolle Ziele in der Onkologie und Immunologie zu erreichen.

Skyhawk erhält Vorauszahlungen in Höhe von 54 Mio. USD sowie potenziell über 2 Mrd. USD in Form von Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerziellen Meilensteinen.

PARIS und BOSTON, 5. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc. gab heute die Unterzeichnung einer exklusiven weltweiten Kooperationsvereinbarung mit Sanofi bekannt, um neuartige kleine Moleküle zu entdecken und zu entwickeln, die das RNA-Spleißen für anspruchsvolle onkologische und immunologische Ziele modulieren.

Frank Nestle

Globaler Leiter der Forschung und Chief Scientific Officer, Sanofi

„Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit mit Skyhawk, einem Pionier in der Entwicklung neuartiger kleiner Moleküle, die kritische RNA-Spleißstellen modulieren. Skyhawks SkySTAR™-Plattform, die firmeneigene computergestützte Biologiewerkzeuge, kinetische Modelle und strukturelle Konformationsmodelle von RNA integriert, bietet eine aufregende Möglichkeit, Medikamente zur Behandlung von Krankheitszielen zu entwickeln, für die es heute nur begrenzte oder gar keine therapeutischen Optionen gibt."

Bill Haney

Geschäftsführender Direktor, Skyhawk Therapeutics

„Sanofi ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von Sanofi, um neuartige niedermolekulare Therapeutika zu entwickeln, die das RNA-Spleißen für die Behandlung kritischer Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf modifizieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Sanofi Medikamente für herausfordernde Zielmoleküle zu entwickeln, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei diesen potenziell ersten und besten Programmen der Branche."

Bedingungen des Abkommens Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung wird Sanofi an Skyhawk 54 Millionen Dollar im Voraus zahlen. Skyhawk wird Sanofi exklusive Lizenzen für weltweite geistige Eigentumsrechte an den im Rahmen der Zusammenarbeit entdeckten und entwickelten Kandidaten gewähren, die auf Programmziele gerichtet sind. Nach dem DC-Status wird Sanofi die Verantwortung für die weitere Entwicklung und Vermarktung übernehmen. Skyhawk hat außerdem Anspruch auf mehr als 2 Milliarden Dollar an potenziellen Meilensteinzahlungen sowie auf potenzielle Lizenzgebühren aus künftigen Verkäufen.

Informationen zu Skyhawk Therapeutics Skyhawk entwickelt und vermarktet Therapien auf der Grundlage seiner neuartigen SkySTAR™-Plattform und entwickelt kleine Moleküle, die Patienten bahnbrechende Behandlungen ermöglichen. Skyhawk unterhält produktive Kooperationen in einem breiten Spektrum von Krankheitsbereichen, das von neurodegenerativen Erkrankungen bis hin zur Onkologie reicht.

