Skyhawk Therapeutics kondigt overeenkomst aan met Takeda om innoverende kleine molecule RNA-splitsing modificatoren voor neurodegeneratieve ziekten te ontwikkelen

WALTHAM, Massachusetts, 6 mei 2019 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc. (Skyhawk) heeft vandaag een strategische samenwerking aangekondigd met Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) in het kader waarvan Skyhawk zijn SkySTAR™-technologieplatform zal gebruiken voor het ontdekken en het preklinisch ontwikkelen van innovatieve kleine moleculebehandelingen gericht op bepaalde neurologische ziektedoelwitten. De overeenkomst verleent een exclusieve wereldwijde licentie aan Takeda wat betreft de ontwikkeling en commercialisering van verbindingen en producten die op meerdere doelwitten zijn gericht en in ruil waarvoor Skyhawk een vooruitbetaling ontvangt en in aanmerking komt voor mijlpaalbetalingen en royalty's in de toekomst. Als onderdeel van de overeenkomst zal Takeda verantwoordelijk zijn voor de klinische ontwikkeling en de mogelijke commercialisering.

"Takeda is een leidinggevend mondiaal biofarmaceutisch bedrijf met een sterke focus op neurowetenschappen en veel ervaring op het gebied van de ontwikkeling van transformerende therapieën voor een waaier van uitdagende ziekten," aldus Bill Haney, mededoprichter en algemeen directeur van Skyhawk. "Wij kijken ernaar uit samen te werken met hun team met als doel meer en betere behandelingsopties te bieden aan patiënten."

"Takeda spant zich hard in om te werken met innovatieve benaderingen gericht op ziekten van het centraal zenuwstelsel waarvoor geen of geen doeltreffende behandelingen beschikbaar zijn," zei Emiliangelo Ratti, hoofd Neuroscience Therapeutic Area bij Takeda. "De nieuwe benadering van Skyhawk inzake het verbeteren van de RNA expressie zal een aanvulling zijn op onze expertise op het gebied van de kleine moleculewetenschap en kan onze mogelijkheden verbeteren om voorheen als geneesmiddel resistent beschouwde neurologische ziekten aan te pakken."

Over Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics zet zich in voor het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van therapieën die gebruikmaken van zijn nieuwe SkySTAR™ (Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA) platform om kleine moleculegeneesmiddelen te ontwikkelen die voor een doorbraak zorgen in de patiëntenbehandeling.

