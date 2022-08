SKYPlay et Retrocat ont signé un contrat pour l'intégration d'un nouveau jeu

SÉOUL, Corée du Sud, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 18 août 2022, SKYPlay Inc. a annoncé avoir signé un contrat avec Retrocat pour l'intégration du « Projet D » (à venir) sur sa plateforme de blockchain, « SKYPlay », qui sera lancée à la fin du mois.

Le « Projet D » est le premier jeu de Jongbeom Lee, PDG de Retrocat, et sera disponible sur SKYPlay dans le courant de l'année en tant que jeu eP2E (easy play-to-earn).

Jongbeom Lee a acquis une expérience dans le développement et l'édition de jeux à l'échelle internationale dans des genres variés tels que « Goddess Kiss », « Ocean Tales » et « Galaxy Tornado on WEMIX ».

Sous la direction de la société singapourienne, SKYPlay Inc. a introduit sa cryptomonnaie, SKYPlay Token (SKP), sur MEXC, l'une des principales plateformes mondiales de trading de cryptomonnaies. SKYPlay Inc. compte développer et publier une série de jeux eP2E basés sur le réseau Polygon(MATIC), et prévoit également de sortir trois jeux, dont le premier, Coin Grid, dans le courant de l'année.

Avant le lancement de la plateforme SKYPlay, le pré-enregistrement mondial de Coin Grid a débuté le 11 de ce mois et se poursuit actuellement sur le site web de SKYPlay (skyplay.io). Le jeu sortira ce mois-ci, en même temps que la version bêta de la plateforme.

Sang-ok Chang, PDG de SKYPlay Inc. a déclaré : « Nous recherchons constamment des partenariats avec des créateurs de jeux de petite et moyenne taille afin de nous établir en tant que plateforme autonome et reconnue mondialement avec les développeurs de jeux. Soyez patients pendant que nous internalisons et mettons en œuvre notre identité en tant que plateforme de divertissement avec divers services de contenu en plus des jeux. »

Jongbeom Lee, PDG de Retrocat, a ajouté : « Nous avons travaillé dur pour développer des jeux qui créent une véritable interaction avec la technologie blockchain. Retrocat est heureux de coopérer avec SKYPlay pour le lancement de notre premier service de jeux. Nous fournirons aux utilisateurs une expérience plus riche grâce à notre expérience en matière de développement et de publication. »

SKYPlay

SKYPlay offrira une riche variété de contenus « lifestyle », y compris des jeux eP2E, ainsi que du contenu sportif, éducatif et artistique, qui seront tous fournis par le biais d'une plateforme commerciale NFT optimisée pour l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur sur mobile.

Retrocat

La nature du jeu ne change pas au fil du temps.

Notre objectif est de saisir l'essence pure du jeu, de développer et de fournir des services selon notre objectif, en accord avec les besoins du marché.

SOURCE SKYPlay