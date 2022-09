SKYPlay, la plateforme blockchain et le jeu CoinGrid passent en version bêta

SÉOUL, Corée du Sud, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- SKYPLAY Inc. a annoncé le lancement de la version bêta de sa plateforme blockchain, SKYPlay et du jeu eP2E (« easy Play to Earn »), CoinGrid.

Sous la direction de la société de Singapour, SKYPLAY Inc. a introduit sa cryptomonnaie, SKP (SKYPlay Token) sur MEXC et ProBit Global, les principales plateformes d'échange d'actifs numériques au monde. SKYPLAY Inc. compte développer et lancer de manière continue une série de jeux eP2E basés sur la blockchain Layer 2 d'Ethereum, le réseau Polygon (MATIC), et prévoit de lancer deux autres jeux cette année en plus de CoinGrid, qui a été lancé en même temps que la plateforme SKYPlay.

Avant le lancement officiel de la plateforme SKYPlay à la fin de cette année, sa stabilité et sa fiabilité seront assurées par la mise en place de fonctions clés telles que le système SWAP et la place de marché pour les transactions NFT en ordre séquentiel. En outre, SKYPLAY Inc. renforcera la présence du SKP sur le marché en le cotant sur les principales bourses de cryptomonnaies nationales et internationales.

La plateforme SKYPlay élargit son contenu en promouvant X2E (X to Earn), un nouveau marché d'applications technologiques basé sur le slogan de sa marque, « FUEL—uphold Fun, Utility, and Easy contents while maintaining the platform's Liquidity » (FUEL : maintenir un contenu amusant, utile et facile tout en maintenant la liquidité de la plateforme).

CoinGrid est le premier jeu occasionnel NFT développé et présenté par Kyung-Min Kim, PDG d'IDaNote et ancien directeur général de « Modoo Marble » de Netmarble. Le jeu a suscité des attentes positives sur le marché dès l'ouverture des préinscriptions.

Sang-ok Chang, le PDG de SKYPLAY Inc., a déclaré : « Nous élargissons le panel d'utilisateurs avec des événements et des activités communautaires basés sur les communautés d'utilisateurs déjà établies dans plus de 170 pays. SKYPlay va créer des contenus NFT qui répondent à des styles de vie variés, parallèlement aux jeux occasionnels populaires, afin d'assurer la "durabilité" et la "stabilité" de la plateforme. Nous construirons un écosystème ouvert qui grandira avec les utilisateurs en intégrant des innovations et des technologies conviviales ».

À propos de SKYPlay

SKYPlay offrira une grande variété de contenus « lifestyle », y compris des jeux « play-to-earn » simples, ainsi que du contenu sportif, éducatif et artistique, qui sera fourni par le biais d'une plateforme commerciale NFT optimisée pour l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur sur mobile.

SKYPlay offrira un espace plus grand et plus intéressant qu'un simple portail, encourageant les utilisateurs et les fournisseurs de services à se développer et à prospérer au sein d'un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

SOURCE SKYPlay