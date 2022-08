SKYPlay und Retrocat unterzeichneten Vertrag für das Onboarding eines neuen Spiels

SEOUL, Südkorea, 18. August 2022 /PRNewswire/ -- Am 18. August 2022 gab SKYPlay Inc. bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag mit Retrocat unterzeichnet hat, um das 'Project D'(TBA) auf seiner Blockchain-Plattform „SKYPlay", die Ende dieses Monats veröffentlicht werden soll, einzubinden.

„Project D" ist das Debüt von Jongbeom Lee, dem CEO von Retrocat, und wird noch in diesem Jahr als eP2E-Spiel (easy play-to-earn) auf SKYPlay erhältlich sein.

CEO Jongbeom Lee hat Erfahrung in der weltweiten Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen verschiedener Genres wie „Goddess Kiss", „Ocean Tales" und „Galaxy Tornado on WEMIX".

Unter der Führung des Unternehmens aus Singapur notierte SKYPlay Inc. seine Kryptowährung SKYPlay Token (SKP) auf MEXC, einer der weltweit führenden Handelsplattformen für Kryptowährungen. SKYPlay Inc. wird eine Reihe von eP2E-Spielen entwickeln und veröffentlichen, die auf dem Polygon(MATIC)-Netzwerk basieren, und wird außerdem drei Spiele, darunter als erstes Spiel Coin Grid, noch in diesem Jahr veröffentlichen.

Vor dem Debüt der SKYPlay-Plattform begann die weltweite Vorregistrierung von Coin Grid am 11. dieses Monats und läuft derzeit auf der SKYPlay-Website (skyplay.io). Das Spiel wird zeitgleich mit der Beta-Version der Plattform in diesem Monat veröffentlicht.

Sang-ok Chang, der CEO von SKYPlay Inc., erklärte: „Wir streben ständig nach Partnerschaften mit kleinen bis mittelgroßen Spieleentwicklern, um uns gemeinsam mit ihnen als weltweit anerkannte und eigenständige Plattform zu etablieren. Freuen Sie sich darauf, wenn wir unsere Identität als die Plattform, die neben Spielen auch Unterhaltung mit verschiedenen Inhaltsdiensten bietet, verinnerlichen und umsetzen."

Jongbeom Lee, CEO von Retrocat, sagte: „Wir stecken all unsere harte Arbeit in die Entwicklung von Spielen, die Synergien mit der Blockchain-Technologie schaffen. Retrocat freut sich über die Zusammenarbeit mit SKYPlay bei der Veröffentlichung unseres ersten Spieleservices. Wir werden den Nutzern auf der Grundlage unserer bisherigen Erfahrungen bei der Entwicklung und Veröffentlichung ein noch wertvolleres Erlebnis bieten."

SKYPlay wird eine Vielzahl von Lifestyle-Inhalten anbieten, darunter einfache P2E-Spiele, Sport, Bildung, Musik und Kunst - all das wird über eine einfache NFT-Geschäftsplattform bereitgestellt, die für Mobilgeräte optimiert ist.

Die Natur des Spiels ändert sich nicht, auch wenn sich die Zeit ändert.

Unser Ziel ist es, die reine Essenz des Spiels zu finden und entsprechend den Bedürfnissen des Marktes zu entwickeln und zu bedienen.

