Skyworth divulga primeira demonstração financeira após ajuste do calendário fiscal

SHENZHEN, China, 7 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Skyworth divulgou, em 29 de março, o relatório de seu desempenho nos nove meses encerrados em 31 de dezembro de 2018 (o "período do relatório"). Essa é a primeira demonstração financeira da empresa após o ajuste do calendário fiscal.

De acordo com a demonstração financeira, o grupo contabilizou faturamento de 30,192 bilhões de iuanes (aproximadamente US$ 4,49 bilhões) no período. A margem de lucro bruto geral aumentou para 18,7%, enquanto o lucro líquido foi de 553 milhões de iuanes (aproximadamente US$ 82,3 milhões), um aumento de 10,8% em comparação com 499 milhões de iuanes (aproximadamente US$ 74,3 milhões) no mesmo período do ano anterior.

A demonstração financeira também incluiu os resultados financeiros não auditados de 12 meses, entre 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Os dados mostraram que a Skyworth gerou um faturamento geral no valor de 39,271 bilhões de iuanes (aproximadamente US$ 5,84 bilhões) no ano, com um pequeno aumento sobre o ano anterior de 0,1%. A margem de lucro bruto aumentou para 18,5%, em comparação com 16,9% no ano anterior. O grupo gerou crescimento de dois dígitos no volume de vendas de TVs na China Continental. Investiu 1,688 bilhão de iuanes (aproximadamente US$ 251 milhões), um aumento de 18% em comparação com o ano passado, em pesquisa e desenvolvimento de vários produtos inteligentes, de alta qualidade, para melhorar sua competitividade. De uma maneira geral, o grupo aumentou sua eficiência operacional.

Examinando o ano que passou, a Skyworth ajustou seu portfólio de televisores em cores, lançando diversos produtos diferenciados, como as séries MAXTV e OLED, com foco na experiência do usuário. Além disso, o grupo mudou seu foco de negócios para TVs de 55 polegadas e com telas maiores. Ao mesmo tempo, o grupo fortaleceu a cooperação com clientes essenciais em mercados exteriores, enquanto melhorou consistentemente a competitividade de seus serviços e produtos, gerando um aumento sobre o ano anterior na margem de lucro bruto. O grupo vendeu 15,316 milhões de televisores mundialmente, servindo mais de 36 milhões de usuários ativos de TV inteligente, com uma média de usuários ativos, diariamente, de mais de 13,65 milhões.

Os negócios de conversores (set-top boxes) também contribuiu significativamente para o aumento das margens de lucro bruto do grupo, por aumentar a proporção de vendas de produtos de alto valor agregado. Ao mesmo tempo, o grupo investiu pesadamente na pesquisa e desenvolvimento de novas séries de produtos para o ecossistema Android e estabeleceu colaborações estratégicas com o Google, Netflix e outras provedoras de conteúdo.

Durante o período, as receitas com produtos elétricos inteligentes atingiram 2,788 bilhões de iuanes (aproximadamente US$ 415 milhões) na China Continental, um aumento de 2,2% sobre o ano anterior, enquanto as receitas no exterior aumentaram 60,7%, para 784 milhões de iuanes (aproximadamente US$ 117 milhões).

Atualmente, o grupo mantém operações em todo o mundo, incluindo na China Continental e em outras regiões na Ásia, bem como na África, Europa e Estados Unidos. Desses, a China Continental é o principal mercado empresarial e os mercados do Oriente Médio e da África cresceram rapidamente.

Ao se beneficiar de políticas favoráveis do governo chinês, que apoiam o desenvolvimento de um setor de vídeo baseado em definição ultra-alta e o começo do primeiro estágio da implementação da era 5G, o Grupo Skyworth planeja acelerar, profundamente, a integração de hardware, software, sistemas, conteúdo e serviços, bem como fortalecer a integração de recursos essenciais de suporte para o upstream e downstream da cadeia industrial, que formam a essência de um ecossistema industrial de utensílios domésticos inteligentes, ao mesmo tempo que lidera o setor de utensílios domésticos para um novo e importante estágio de crescimento e desenvolvimento.

FONTE Skyworth

