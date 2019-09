SKYWORTH illumine l'avenir de l'intelligence artificielle des objets sur le salon IFA 2019

Cette année, l'IFA a été entièrement axé sur la « connectivité ». Les commandes vocales et l'intelligence artificielle (IA) étant de plus en plus répandues, les appareils électroménagers ont également commencé à allier et mettre en relation les fonctions et les caractéristiques de plusieurs dispositifs par le biais de l'AIoT pour permettre aux consommateurs de tout connecter à la portée de leurs doigts. Acteur de premier plan de l'innovation dans l'industrie, SKYWORTH tire pleinement parti de son système exclusif Swaiot® pour créer une large gamme d'appareils électroménagers intelligents. Cela s'inscrit parfaitement dans la vision de SKYWORTH qui consiste à mettre sur pied un centre innovant pour les consommateurs où l'AIoT est appliqué, leur permettant ainsi d'adopter l'avenir apporté par l'ère de l'AIoT.

Swaiot® est un écosystème AIoT ouvert sur grand écran. Il se connecte non seulement aux dispositifs intelligents SKYWORTH, mais aussi à tout dispositif tiers. Grâce à la mise en place du système Swaiot®, les consommateurs peuvent facilement connecter et contrôler leur écosystème de maison intelligente - comme par exemple le système de cuisine intelligente et de salle de bain intelligente, le système de réfrigérateur intelligent et de buanderie intelligente et le système d'éclairage intelligent. Tout cela permet de créer un monde de vie intelligent, holistique et dynamique.

Les tout derniers appareils électroménagers SKYWORTH présentés cette année à l'IFA comprennent 21 produits répartis entre réfrigérateurs et machines à laver, créant ainsi un monde de vie intelligente à part entière, habilité par l'écosystème AIoT de monde intelligent Swaiot® de SKYWORTH.

Plus tôt cette année, l'entreprise a également annoncé sa nouvelle feuille de route visant à faire progresser ses capacités d'AIoT sur la scène mondiale. En partageant ses ressources en technologies, ses usines de fabrication, ses chaînes logistiques et ses contenus, l'entreprise met au point de nombreuses collaborations gagnant-gagnant avec des marques haut de gamme de l'industrie afin d'encourager les valeurs et les cultures d'entreprise. Grâce à cet exercice d'image de marque, SKYWORTH est bien placée pour devenir une pionnière de l'industrie en termes de transformation de l'AIoT sur grand écran à l'échelle planétaire.

« Le développement de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets va se poursuivre à un rythme effréné, grâce à l'avènement de la 5G », a déclaré M. Tony Wang, président du conseil et président-directeur général de SKYWORTH TV. « L'AIoT va sans aucun doute devenir le prochain terrain que vont se disputer âprement les entreprises qui souhaitent prendre les rênes du secteur. SKYWORTH continuera d'évoluer et de réinventer le niveau de la vie intelligente. »

À propos de SKYWORTH

SKYWORTH Digital Holdings Limited (HKG : 00751) est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques plus avancées et abordables que toutes les autres. Fondée en 1988, elle est aujourd'hui l'une des cinq premières marques de téléviseurs couleur au monde et a vu ses exportations dépasser les 76 millions USD en 2018. C'est aussi l'une des premières marques sur le marché chinois des écrans. Elle est par ailleurs l'un des trois premiers fournisseurs mondiaux de la plate-forme Android TV.

Vous obtiendrez de plus amples informations en cliquant sur : http://www.iSKYWORTH.com

Contact avec les médias

SKYWORTH

Lydia Xie

Téléphone : +86 185 2036 0310

Courriel : xielidi@skyworth.com BCW pour SKYWORTH Belyndia Wang Téléphone : +852 2963 6787 Courriel : skyworth@bcw-global.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971724/SKYWORTH_IFA_2019.jpg

Related Links

http://www.iskyworth.com



SOURCE SKYWORTH