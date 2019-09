Skyworth met en avant la connexion intelligente avec des produits d'habitat intelligent à l'IFA 2019

Cette année, Skyworth s'est attachée à créer une zone d'expérience de systèmes d'habitat intelligent réunissant la nouvelle génération de technologies de pointe de Skyworth : l'amélioration de la qualité d'image grâce à l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale de précision, le suivi de plusieurs corps humains, l'analyse du confort, la télécommande intelligente et la nouvelle convergence des communications réseau. Cinq systèmes intelligents fonctionnels y étaient exposés : des solutions complètes pour Super TV, un bureau intelligent, une sécurité intelligente, un éclairage intelligent et une climatisation intelligente. Sur le stand, un téléviseur OLED de plus de 2 mètres (88 pouces) prenant en charge la 5G, la résolution 8K et l'intelligence artificielle des objets (AIoT) a attiré tous les regards et permis à Skyworth de faire valoir les atouts de sa technologie OLED.