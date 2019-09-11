Skyworth представила интеллектуальную систему взаимодействия с устройствами "умного дома" на IFA 2019

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Skyworth

Sep 11, 2019, 21:00 ET

БЕРЛИН (BERLIN), 12 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Skyworth представила полную линейку своих "умных" бытовых приборов на крупнейшей в Европе ежегодной технологической выставке IFA 2019, открывшейся в Берлине 6 сентября. 

SKYWORTH in IFA 2019
SKYWORTH in IFA 2019
SKYWORTH showcases TV products
SKYWORTH showcases TV products
SKYWORTH showcases washing machines
SKYWORTH showcases washing machines
SKYWORTH in IFA 2019 SKYWORTH showcases TV products SKYWORTH showcases washing machines

В этом году на IFA компания Skyworth сконцентрировала свои усилия на создании экспериенс-зоны систем "умного года", собрав вместе самые передовые современные технологии: ИИ-оптимизацию качества изображения, точное распознавание речи, отслеживание движений тела, анализ степени комфорта, интеллектуальное дистанционное управление и новую конвергенцию коммуникационных сетей. Компания представила пять интеллектуальных функциональных систем: комплексные решения для Super TV, "умный офис", смарт-безопасность, интеллектуальные системы освещения и климат-контроля. Особое внимание посетителей стенда Skyworth завоевал OLED TV размером 88'' с разрешением 8K и поддержкой 5G и AIoT (искусственного интеллекта вещей). Инновационная разработка позволила компании нарастить собственные преимущества в сфере технологий OLED.

На IFA состоялся дебют линейки широкоэкранных AIoT-систем Skyworth - Swaiot. Посредством голосового управления устройства Swaiot могут подключаться к более чем 6 000 оснащенных ИК-портами бытовых приборов самых разных категорий и производителей. Запатентованное "двухоблачное" решение (семантическое облако AIoT + облако AIoT-устройств) является результатом мастерского освоения технологий широкоэкранного AIoT, а также контрольных точек основного кода и данных компанией Skyworth, позволившего разработчику занять ведущие позиции в создании портфеля прогрессивных технологий и позиционировать себя в качестве лидера отрасли.

Кроме перечисленных разработок экспозиция Skyworth на IFA 2019 также включала полный спектр смарт-продуктов: ИИ-холодильников с большим дисплеем, безредукторных инверторных стиральных машин i-DD, кондиционеров воздуха Starshine и "умных" ледогенераторов.

В дальнейшем, компания планирует нарастить темпы и масштабы развития экосистемы устройств "умного дома", предпринять следующие шаги к реализации стратегии своей глобализации и ускорить разработку линейки собственных брендов. И все это - с единственной целью повышать качество жизни для всех и каждого на земле.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/972162/SKYWORTH_in_IFA2019.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/972182/SKYWORTH_TVs.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/972181/SKYWORTH_washing_machines.jpg

SOURCE Skyworth

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Skyworth представила интеллектуальную систему взаимодействия с устройствами "умного дома" на IFA 2019

News provided by

Skyworth

Sep 11, 2019, 21:00 ET