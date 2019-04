Skyworth presenta primera declaración financiera tras ajuste al calendario fiscal

Ganancias netas de 553 millones de yuanes (aproximadamente US$ 82,3 millones), aumento a 18,7% en el margen de ganancias bruto y aumento del 18% en inversión en I+D

SHENZHEN, China, 8 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- El 29 de marzo, Skyworth anunció su informe de desempeño para los nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2018 (el "período informado"). Esta es la primera declaración financiera de la compañía tras el ajuste al calendario fiscal.

De acuerdo con la declaración financiera, el grupo registró una facturación de 30.192 millones de yuanes (aproximadamente US$ 4.490 millones) para el período. El margen bruto general de ganancias aumentó a un 18,7%, en tanto que el margen neto se mantuvo en 553 millones de yuanes (aproximadamente US$ 82,3 millones), un incremento del 10,8% en comparación con los 499 millones de yuanes (aproximadamente US$ 74,3 millones) del mismo período del año anterior.

La declaración financiera incluyó también los resultados financieros no auditados de los 12 meses comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Los datos mostraron que Skyworth tuvo una facturación general de 39.271 millones de yuanes (aproximadamente US$ 5.840 millones) para el año, con un ligero incremento interanual del 0,1%. El margen de ganancias bruto aumentó a 18,5%, en comparación con el 16,9% del año anterior. El grupo generó un crecimiento de dos dígitos en el volumen de ventas de televisores en China continental. Invirtió 1.688 millones de yuanes (aproximadamente US$ 251 millones) para un crecimiento de 18% en comparación con el año pasado en I+D de diversos productos inteligentes de alta calidad para mejorar su competitividad. En general, el grupo ha mejorado su eficiencia operativa.

Mirando el año en retrospectiva, Skyworth ajustó su cartera de productos de TV color, presentando varios productos diferenciados: las series MAXTV y OLED, que se centran en la experiencia del usuario. Además, el grupo pasó su enfoque comercial a los televisores de 55 pulgadas y de pantalla más grande. Al mismo tiempo, el grupo fortaleció la cooperación con clientes centrales en mercados internacionales, mejorando sistemáticamente la competitividad de sus servicios y productos, lo cual impulsó un incremento interanual en el margen bruto de ganancias. El grupo vendió 15,316 millones de televisores en todo el mundo, atendiendo a más de 36 millones de espectadores de televisores inteligentes activos, con un promedio de usuarios activos diarios superior a los 13,65 millones.

El negocio de decodificadores digitales también contribuye de manera significativa al aumento de los márgenes de ganancias brutas del grupo, aumentando la proporción de despachos de productos con alto valor agregado. Al mismo tiempo, el grupo invirtió fuertemente en la investigación y el desarrollo de nuevas series de productos para el ecosistema Android y estableció asociaciones estratégicas con Google, Netflix y otros proveedores de servicios.

Durante el período, los ingresos de productos eléctricos inteligentes alcanzaron los 2.788 millones de yuanes (aproximadamente US$ 415 millones) en China continental, con un aumento del 2,2% en comparación con el año pasado, mientras los ingresos internacionales saltaron un 60,7%, a 784 millones de yuanes (aproximadamente US$ 117 millones).

El grupo mantiene actualmente operaciones en todo el mundo, incluso en China continental y otras regiones en toda Asia, así como en África, Europa y los Estados Unidos. Entre ellos, China continental es el principal mercado de negocios, y los mercados de Medio Oriente y África crecieron rápidamente.

Gracias a las políticas favorables del gobierno chino que apoyan el desarrollo de una industria del video basada en una definición ultra alta y el comienzo de la primera etapa del despliegue de la era 5G, el Grupo Skyworth planea acelerar la integración profunda de hardware, software, sistemas, contenidos y servicios, así como también fortalecer la integración de los recursos de apoyo claves para el "upstream" y el "downstream" de la cadena industrial, que forman la esencia de un ecosistema industrial de electrodomésticos inteligentes, y lidera la industria de los electrodomésticos en una etapa de crecimiento y desarrollo nueva e importante.

FUENTE Skyworth

SOURCE Skyworth