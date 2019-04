Skyworth publikuje pierwsze sprawozdanie finansowe po dostosowaniu kalendarza obrotowego

Zyski netto wyniosły 553 miliony juanów (około 82,3 miliony dolarów), a marża zysku brutto wzrosła do 18,7%, przy zwiększeniu inwestycji w badania i rozwój o 18%

SHENZHEN, Chiny, 8 kwietnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Dnia 29 marca firma Skyworth opublikowała raport z wynikami za okres dziewięciu miesięcy do 31 grudnia 2018 r., zwany okresem sprawozdawczym. Jest to pierwsze sprawozdanie finansowe firmy po dostosowaniu kalendarza obrotowego.

Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym grupa zanotowała obrót na poziomie 30,192 miliarda juanów (około 4,49 miliarda USD) w okresie sprawozdawczym. Całkowita marża zysku brutto wzrosła do 18,7%, a zysk netto wyniósł 553 miliony juanów (około 82,3 miliony dolarów), co stanowi wzrost o 10,8% w porównaniu do 499 milionów juanów (około 74,3%) w tym samym okresie w roku poprzednim.

Sprawozdanie finansowe obejmuje także nieaudytowane wyniki finansowe za okres 12 miesięcy między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. Dane wykazują, że firma Skyworth zanotowała w tym okresie całkowity obrót na poziomie 39,271 miliarda juanów (około 5,84 miliardy dolarów), co stanowi nieznaczny wzrost w skali roku o 0,1%. Marża zysku brutto wzrosła do 18,5% z 16,9% w roku ubiegłym. Grupa odnotowała dwucyfrowy wzrost w poziomie sprzedaży telewizorów w Chinach kontynentalnych. Zainwestowała także 1,688 miliarda juanów (około 251 milionów USD) czyli o 18% więcej w porównaniu do roku ubiegłego w badania i rozwój różnorodnych wysokiej jakości produktów inteligentnych zwiększających konkurencyjność. Na skalę ogólną grupa usprawniła wydajność operacyjną.

Patrząc wstecz na miniony rok, firma Skyworth dostosowała portfel telewizorów kolorowych i wprowadziła kilka zróżnicowanych produktów, w tym serie MAXTV i OLED, które skupiają się głównie na wrażeniach użytkownika. Ponadto firma przeniosła główne wysiłki na telewizory o wielkości 55 cali i większe. Tymczasem grupa zacieśniła współpracę z głównymi klientami na rynkach zagranicznych, jednocześnie podnosząc poziom konkurencyjności usług i produktów, co przełożyło się na wzrost w marży zysku brutto w porównaniu do roku ubiegłego. Grupa sprzedała 15,316 milionów telewizorów na całym świecie, docierając do ponad 36 milionów aktywnych użytkowników telewizorów inteligentnych, a średnia liczba aktywnych użytkowników każdego dnia przekroczyła 13,65 miliona.

Działalność przystawek STB ciągle znacząco przyczynia się do wzrostu marży zysku brutto firmy przez zwiększanie proporcji sprzedaży produktów o wysokiej wartości dodanej. Jednocześnie grupa dużo zainwestowała w badania i rozwój nowych serii produktów w ekosystemie Android i nawiązała współpracę strategiczną z Google, Netflix i innymi dostawcami treści.

W trakcie okresu sprawozdawczego przychody firmy ze sprzedaży małych produktów elektrycznych sięgnęły 2,788 miliarda juanów (około 415 milionów dolarów) w Chinach kontynentalnych, co stanowi wzrost o 2,2% w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast sprzedaż zagraniczna podskoczyła o 60,7% do 784 milionów juanów (około 117 milionów dolarów).

Grupa obecnie prowadzi działalność na całym świecie, w tym w Chinach kontynentalnych i innych regionach w Azji, a także w Afryce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Wśród tych obszarów to Chiny kontynentalne są głównym rynkiem firmy, a rynek bliskowschodni i afrykański charakteryzują się szybkim wzrostem.

Korzystając ze sprzyjających przepisów rządu chińskiego, które wspierają rozwój branży wideo UHD i początek pierwszego etapu wdrażania łączności 5G, Skyworth Group planuje przyspieszyć kompleksową integrację sprzętu, oprogramowania, systemów, treści i usług, a także wzmocnić integrację głównych zasobów wspierających łańcuch produkcyjny upstream i downstream. Zasoby te są niezbędnym elementem branży ekosystemu inteligentnych sprzętów domowych. Dzięki temu firma zamierza wprowadzić branżę artykułów gospodarstwa domowego w nowy, ważny etap wzrostu i rozwoju.

