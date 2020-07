SKYWORTH wprowadza na rynek telewizor S81 Pro, który oferuje najlepsze w branży parametry do grania

S81 Pro – flagowy telewizor z najlepszą w swojej klasie konfiguracją dla doskonałych wrażeń z grania i oglądania

Oparty na technologii Crystal Motion OLED (CMO), telewizor S81 Pro dokonuje interpolacji klatek wideo na ekranie 120Hz, 4K OLED osiągając ultrapłynny i niezacinający się obraz, który odpowiada częstotliwości odświeżania zbliżonej do 240Hz. Dzięki wbudowanej technologii Wi-Fi 6, która obsługuje zawrotne prędkości do 9,6 Gb/s, użytkownicy mogą płynnie odtwarzać treści online w rozdzielczości 4K przy 120 kl./s i 8K przy 60 kl./s. S81 Pro oferuje także technologię VRR (zmienną częstotliwość odświeżania) w całym procesie od portu poprzez układ aż po ekran. VRR automatycznie dostosowuje częstotliwość odświeżania ekranu do liczby klatek na sekundę obrazu wejściowego w czasie rzeczywistym, gwarantując optymalną liczbę wyświetlanych klatek w różnych konfiguracjach gier, eliminując zacinanie się i zatrzymywanie obrazu, aby zapewnić płynne wrażenia z gry.

Wykorzystując zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, takie jak rozpoznawanie twarzy i detekcja scen, procesor obrazu 4K AI wyostrza, rozjaśnia i poprawia jakość obrazu w czasie rzeczywistym. Wyposażono go również w funkcję 3D LUT Original Film Colors, która dopasowuje i dostraja kolory, nasycenie i jasność wykorzystując profesjonalne techniki kalibracji barw. W połączeniu z 20-punktowym ustawieniem Balansu bieli, S81 Pro osiąga △E 0.98, który odpowiada specjalistycznym standardom w dziedzinie wierności odwzorowania kolorów, nadając każdemu obrazowi na ekranie zgodne z rzeczywistością kolory.

S81 Pro to także pierwszy telewizor firmy SKYWORTH wykorzystujący własne moduły podstawowe OLED wyposażone w technologię Crystal Sound OLED (CSO). Wytwarzając dźwięk poprzez wibracje ekranu, technologia CSO potrafi pięknie i precyzyjnie synchronizować dźwięk z obrazem, zapewniając realistyczne brzmienie. W połączeniu z systemem głośników Dolby Atmos (DASS) 2.0.2, dwa kanały CSO tworzą wrażenie dźwięku pochodzącego z góry, dając użytkownikom doskonałe i wrażenia dźwięku przestrzennego i efekt immersji.

Jako pionier rozwiązań AIoT, SKYWORTH zmieścił w S81 Pro cały szereg funkcji, które usprawniają łączność, rozszerzając obszar zastosowań wielkoekranowej technologii AIoT oraz umożliwiając interakcje międzyekranowe dalszego zasięgu. Przy wykorzystaniu PANELU Swaiot, S81 Pro może uzyskać dostęp do systemu operacyjnego Swaiot firmy SKYWORTH, który jest otwartym ekosystemem zmieniającym telewizor w centrum urządzeń inteligentnego domu. Użytkownicy mogą także cieszyć się funkcją łączności międzyekranowej przy pomocy aplikacji Swaiot, pozwalającej na przekazywanie obrazu z każdego urządzenia, dzięki czemu mogą np. poprawić swoje wrażenia w grach mobilnych. Dzięki TrensAI, asystentowi inteligentnego domu firmy SKYWORTH, S81 Pro w sposób inteligentny reaguje na kontrolę głosem dalekiego zasięgu 24 godziny na dobę, spełniając wymagania użytkowników przy pomocy technologii TrensAI Voice Assistant, TrensAI AOD (Always On Display - zawsze włączony wyświetlacz) i TrensAI EYE, wysuwanej kamerki AI.

Połączenie urządzenia LIFErecorder 5G Box z aparatem LIFErecorder 8K – doskonalenie ekosystemu SKYWORTH 5G + 8K

W czasie, gdy na świecie rozpoczyna się rok wdrażania sieci 5G w zastosowaniach komercyjnych, SKYWORTH stoi na czele nowego trendu, tworząc kompleksowy ekosystem 5G + 8K, który oferuje klientom płynny obraz o niskich wartościach opóźnień i ultra-wysokiej rozdzielczości. Podczas tegorocznej wiosennej premiery produktów SKYWORTH, marka ogłosiła wprowadzenie kamery LIFErecorder 8K, która stanowi jej odpowiedź na zapotrzebowanie klientów na większą ilość treści nagrywanych w 8K. Aby jeszcze wzbogacić ekosystem 8K, SKYWORTH wprowadził urządzenie LIFErecorder 5G Box, pierwszy w branży moduł 5G zaprojektowany dla kamer 8K. Urządzenie pozwoli na transmisję wysokiej jakości treści wideo pochodzących z kamer 8K z dużą prędkością, co przyczyni się do lepszych wrażeń użytkowników. Uzupełniając ofertę urządzeń 8K firmy, SKYWORTH ogłosił również nawiązanie szeregu strategicznych partnerstw z dostawcami treści, dotyczących produkcji większej ilości materiałów wideo w jakości 8K, aby mogli się nimi cieszyć użytkownicy.

SKYWORTH wciąż wprowadza innowacje i rozszerza swoją ofertę produktów. Firma ogłosiła ostatnio partnerstwo z Midea, JD.com i Huawegi Cloud, aby zaoferować jeszcze większe bogactwo rozwiązań dla inteligentnego domu w ramach ekosystemu Swaiot. Telewizory SKYWORTH mogą teraz łączyć się z ponad 20 mld urządzeń inteligentnego domu w 60 kategoriach.

S81 Pro występuje w wersjach 55" i 65", które będą dostępne w Chinach odpowiednio w cenie 12 999 juanów i 19 999 juanów już od 10 sierpnia.

SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED (HKG: 00751) to czołowy dostawca wyjątkowo zaawansowanych i niedrogich rozwiązań technologicznych. Wartość spółki przekracza 19 mld dolarów amerykańskich, a poziom zatrudnienia sięga ponad 40 tys. osób na całym świecie (wg danych na dzień 1 marca 2019 r.). Siedziba główna firmy znajduje się w mieście Shenzhen, które nazywane jest chińską „Doliną Krzemową". SKYWORTH oferuje elektronikę użytkową, wyświetlacze, dekodery cyfrowe, wyświetlacze do monitoringu, urządzenia sieciowe, półprzewodniki, lodówki, pralki, telefony komórkowe i oświetlenie LED. Założona w 1988 firma obecnie należy do czołowej piątki producentów telewizorów na świecie i przoduje na chińskim rynku wyświetlaczy. Dodatkowo SKYWORTH znajduje się w pierwszej trójce światowych dostawców platformy Android TV. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.skyworth.net/global

