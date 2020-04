Slate Asset Management haalt €250 miljoen op in het derde Europese vastgoedfonds

Overtekend fonds bereikt hard cap en overschrijdt de doelstelling van €200 miljoen

TORONTO en LONDEN, 23 april 2020 /PRNewswire/ -- Slate Asset Management ("Slate"), een toonaangevend platform voor alternatief activabeheer met een focus op onroerend goed, kondigde vandaag de definitieve sluiting aan van haar Slate European Real Estate Fund III (" Slate Europe III "). Net als bij de voorgaande fondsen, zal Slate Europe III zich richten op het onroerend goed van supermarkten in Europa. Het overtekende gesloten beleggingsfonds overschreed haar streefbedrag van €200 miljoen en sloot op de hard cap van €250 miljoen.

"In deze ongekende tijd van marktverstoring sluiten we met genoegen Slate Europe III af op de hard cap, en zijn we dankbaar voor het vertrouwen dat investeerders uit verschillende regio's in ons blijven stellen nu Slate haar aanwezigheid in heel Europa blijft uitbreiden", aldus Brady Welch, Slate's in Londen gevestigde Founding Partner. "We investeren al geruime tijd in logistiek voor de laatste fase en zijn er trots op om ons derde fonds in de Europese supermarktsector sinds 2016 te lanceren, een prestatie die onze toewijding aan de sector onderstreept, samen met het belang van oplossingen in de laatste fase in de onroerendgoedmarkt voor supermarkten."

Sinds december 2016 heeft Slate in totaal 250 aankopen van supermarkten in Europa afgerond, goed voor meer dan 450.000 vierkante meter bruto verhuurbare ruimte. Slate heeft Europese kantoren in Londen, Frankfurt, Dublin en Luxemburg.

Over Slate Asset Management

Slate Asset Management is een toonaangevend vastgoedgericht alternatief investeringsplatform met meer dan $6,5 miljard aan beheerd vermogen. Slate is een waardegerichte manager en een belangrijke sponsor van al haar particuliere en openbaar verhandelde investeringsvehikels, die zijn afgestemd op de unieke doelstellingen van de investeerders. De zorgvuldige en selectieve beleggingsbenadering van het bedrijf creëert waarde op lange termijn met de nadruk op kapitaalbehoud en bovenmaatse rendementen. Slate wordt ondersteund door uitzonderlijke mensen, flexibel kapitaal en een bewezen vermogen om een breed scala aan aantrekkelijke investeringsmogelijkheden te ontwikkelen en uit te voeren. Ga naar slateam.com voor meer informatie.

