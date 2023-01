SleeperCharger.com : la recharge des véhicules électriques lors d'un voyage n'est plus une source de préoccupation

Né de frustrations personnelles, le site de réservation propose plus de 60 000 hôtels avec chargeurs garantis à moins de 250 mètres.

UTRECHT, Pays-Bas, 16 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Chargeur introuvable. Prise inaccessible sous verrou. Ou échec de la recharge après 10 tentatives infructueuses. Pour la population croissante de conducteurs de véhicules électriques, ce moyen de locomotion présente un inconvénient majeur : l'anxiété générée par la charge de leur voiture. Le nouveau site de réservation SleeperCharger permet de faire de cette inquiétude une histoire du passé. Via SleeperCharger.com, les voyageurs peuvent choisir parmi 60 000 hôtels avec borne de recharge garantie à moins de 250 mètres.

Nouveautés : Ce service n'est-il pas déjà proposé sur les sites de réservation standard ?

Sur les sites de réservation standard, vous pouvez cocher la case indiquant que vous souhaitez avoir la possibilité de recharger votre véhicule sur le lieu d'hébergement". Toutefois, cette information, relative à la présence d'une borne de recharge, est basée uniquement sur ce qu'affirme le propriétaire. Une étude de SleeperCharger montre que les bornes de recharge ne sont tout simplement pas disponibles dans 40 % des hôtels qui affirment pourtant disposer d'une borne de recharge pour véhicule électrique.

SleeperCharger a établi un partenariat avec Expedia Group pour proposer 10 000 hôtels d'affaires, centres de villégiature et hébergements de charme avec des installations de recharge garanties sur place. S'appuyant sur la nouvelle API Rapid 3 d'Expedia Group, SleeperCharger.com répertorie les avis, les scores et d'autres installations. SleeperCharger.com utilise également les prix dynamiques d'Expedia Group pour la recherche instantanée et les fonctionnalités liées aux réservations.

SleeperCharger.com met également en relation 50 000 hôtels avec des stations de recharge publiques situées à moins de 250 mètres. La société est désormais le seul et le plus grand fournisseur d'hôtels avec bornes de recharge garanties dans un rayon de 5 minutes à pied. Après une longue route et une batterie presque épuisée, il est très rassurant de savoir que la recharge du véhicule ne sera pas un problème.

Des entrepreneurs motivés qui ont fait leurs preuves en matière de mobilité et de déplacements durables

SleeperCharger est le fruit des efforts de deux entrepreneurs, Andrew Morten et Victor van Tol. Andrew Morten avait déjà fondé les agences de voyage TravelEssence, Little America-Downunder et des agences spécialisées dans les Amériques. Victor van Tol est le fondateur de SnappCar, l'une des plus grandes plateformes de covoiturage européennes.

L'entreprise est née de frustrations personnelles.

Andrew Morten avait réservé une place dans un parc national en France . Selon les informations présentées, le site disposait d'installations de recharge. Il s'agissait en fait d'une prise standard de 240 volts, qui, une fois utilisée, a plongé dans le noir la moitié de la propriété.

. Selon les informations présentées, le site disposait d'installations de recharge. Il s'agissait en fait d'une prise standard de 240 volts, qui, une fois utilisée, a plongé dans le noir la moitié de la propriété. Lors d'un séjour de ski avec son fils à Winterberg, en Allemagne, Victor van Tol a failli se retrouver avec une batterie à plat et a eu des problèmes avec les stations de recharge absentes ou qui ne fonctionnaient pas.

La question de la durabilité est au cœur de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle l'entreprise offre automatiquement une surcompensation pour la baisse des émissions de CO2 dans le prix de chaque hôtel réservé. La compensation est versée dans le cadre de projets de compensation certifiés Gold Standard.

