Slotegrator partage un aperçu de l'octroi de licences sur le marché africain des jeux en ligne

Ces dernières années, l'Afrique est devenue une région attrayante pour l'avenir de l'iGaming. Dans cet article, Slotegrator se concentre sur les licences de jeux en ligne disponibles sur certains des marchés les plus attractifs d'Afrique - Nigeria, Afrique du Sud , Kenya , Tanzanie et Ouganda.

La croissance économique et l'accélération de la pénétration de l'internet mobile transforment de nombreux marchés africains en opportunités d'investissement viables dans le domaine des jeux électroniques. Si de nombreux paris sportifs sont déjà relativement bien établis, les jeux de casino en ligne devraient devenir plus accessibles à mesure que l'infrastructure de télécommunication de la région s'améliore et que le revenu disponible de la population locale augmente.

Des pays comme le Kenya, l'Ouganda et la Zambie ne délivrent des licences que pour les casinos terrestres, mais les opérateurs en ligne peuvent également faire une demande. Ces marchés non réglementés qui proposent des licences méritent d'être examinés de plus près.

Le Betting Control and Licensing Board du Kenya et le National Gaming Board de l'Ouganda délivrent des licences aux opérateurs terrestres et en ligne, bien que les jeux en ligne ne soient pas officiellement réglementés. Pour les opérateurs kenyans, les licences de bookmaker coûtent 2 800 € et celles de casino 32 800 €, les coûts augmentant pour les entreprises basées à l'étranger.

Les coûts sont similaires en Ouganda, avec des frais également plus élevés pour les entreprises sous contrôle étranger. Les entreprises doivent également disposer d'un capital minimum d'environ €60 000 euros et présenter une garantie de sécurité après avoir obtenu la licence : 46 000 € pour les bookmakers et 117 000 € pour les casinos.

Au Nigeria, l'absence de réglementation au niveau fédéral est source de tensions entre la National Lottery Regulatory Commission (NLRC) et le Lagos State Lotteries Board (LSLB), qui délivrent tous deux des licences. Chaque organisme de réglementation possède son propre barème de frais et, malheureusement, les opérateurs sont parfois soumis à une double imposition.

En Afrique du Sud, les paris sportifs en ligne sont autorisés, mais les jeux de casino en ligne sont interdits. Les licences sont délivrées localement par les autorités provinciales , le Western Cape Gambling and Racing Board (WCGRB) est le plus utilisé par les opérateurs.

Les frais de demande d'une licence de bookmaker du WCGRB s'élèvent à environ 750 €, et le même montant est facturé en frais annuels. Les opérateurs potentiels doivent également garder à l'esprit que, pour obtenir une licence, ils doivent faire l'objet d'une enquête de probité, qui peut entraîner des frais.

La Tanzanie est un marché entièrement réglementé qui présente un grand intérêt pour les casinos et les paris sportifs en ligne. Les droits de licence s'élèvent à un peu plus de 500 € par mois ; les paris sportifs paient une taxe de 6 % sur toutes les mises. Pour obtenir un permis, les opérateurs doivent réaliser des investissements importants dans le pays - $300 000 dollars pour les entreprises locales, $500 000 dollars pour les entreprises étrangères ou à capitaux étrangers.

SOURCE Slotegrator