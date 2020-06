Slowenische Tourismusagentur: Sechs slowenische Restaurants erhalten ersten Michelin-Stern

Fünf überragende slowenische Restaurants erhielten derweil ihren ersten Michelin-Stern. Der Koch Tomaž Kavčič (Pri Lojzetu) dankte seinem Team und seiner Familie für ihre harte Arbeit sowie dem Koch Uroš Fakuč (Dam Restaurant), für den der Erhalt eines Michelin-Sterns die Erfüllung eines Kindheitstraums bedeutete. Dem Koch Gregor Vračko (Hiša Denk) fehlte es an Worten, bevor er dafür plädierte, dass alle bei Hiša Denk den ersten Stern verdient hätten. Der Koch Jorg Zupan (Restaurant Atelje) unterstrich die Bedeutung der Verwendung von ausschließlich regionalen Zutaten und die enge Verbindung mit den kleinen landwirtschaftlichen Betrieben und Bauern, was auch für den eng mit der unmittelbaren Umgebung verknüpften Koch Uroš Štefelin (Vila Podvin) eine große Rolle spielt. Der Michelin Ehrenpreis Bib Gourmand ging an neun slowenische Restaurants. Das Symbol des Michelin Tellers können jetzt 37 slowenische Restaurants aushängen. Eine besondere Michelin Nachhaltigkeitsauszeichnung erhielten sechs slowenische Köche und Restaurants. Die Michelin-Sternbewertungen in Slowenien können Sie hier lesen.