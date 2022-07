Služba Petal Search slaví u příležitosti 2. výročí založení výjimečný růst

Za poslední dva roky se vyhledávač ve všech ohledech výrazně zlepšil. Kromě toho služba Petal Search společnosti Huawei i nadále navazuje četná partnerství, aktuálně spolupracuje již s více než 3 000 partnery, kteří jí pomáhají obohacovat její rozsáhlý ekosystém.

2020: Tvorba základních možností vyhledávání pro globální uživatele

Vzhledem k zásadnímu významu online vyhledávačů v našem každodenním životě a jednoduchosti vyhledávací lišty jsou uživatelé s obsahem na internetu propojení zcela bezproblémově. Jednoduchým zadáním klíčových slov mohou získat přístup ke každému relevantnímu obsahu, který je na internetu dostupný.

Společnost Huawei se proto rozhodla vytvořit vlastní mobilní službu a vlastní vyhledávač. Po období náročných testů uvedla společnost Huawei na trh službu Petal Search, která je předinstalována ve všech smartphonech Huawei a vyhledávacích serverech jako nativní vyhledávač Huawei Mobile Services (HMS).

V návaznosti na strategii společnosti Huawei 1+8+N Seamless AI Life vsadil vyhledávač Petal Search na globálním trhu na své vyhledávací schopnosti a poskytuje uživatelům možnosti vyhledávání a zadávání dotazů na základě specifických technických funkcí a všestranných možností. V listopadu přinesla služba Petal Search svým uživatelům opět řadu nových funkcí. Vyhledávač Petal Search představil tři nové vyhledávací vertikály Nearby, Shopping a Travel, a poskytuje tak uživatelům službu vyhledávání v úzkém okruhu, která je nasměruje přímo k výsledkům, aniž by museli opustit stránku samotnou. K dispozici jsou také další jedinečné nástroje, jako například aktualizace počasí, kalkulačka a směnné kurzy aktualizované v reálném čase, které uživateli umožňují rychlý přístup k těmto potřebným službám.

Klíčovým bodem vývoje vyhledávače Petal Search jsou uživatelské trendy. S rostoucí mírou využívání dalších metod vyhledávání poskytuje služba Petal Search uživatelům funkce multimodálního vyhledávání, které uživatelům umožňují vyhledávat obsah více způsoby.

I v již zahlceném prostředí vyhledávacích služeb tak vyhledávač Petal Search svými jedinečnými službami a lepšími zážitky z vyhledávání přitahuje pozornost stále více uživatelů, kteří ho používají jako svůj hlavní vyhledávač.

2021: Rychlý vývoj, který uživatelům nabídl platformu pro univerzální vyhledávání

Společně s více než 3 000 partnery poskytuje vyhledávač Petal Search uživatelům na jediné platformě celou řadu služeb a pokračuje tak ve svém úsilí dosáhnout cíle stát se vyhledávačem typu „vše v jednom".

Kromě toho služba Petal Search vylepšila své uživatelské rozhraní, které tak umožňuje bezproblémovější interakce, a představila také službu Petal GO, která uživatelům umožňuje odebírat různé karty, od denních zpráv až po zábavu, ale i mnoho dalšího.

Za účelem tvorby personalizovaného zážitku poskytuje Petal Search lokalizované boxy, vycházející ze specifických požadavků na služby v jednotlivých zemích a regionech. Například uživatelé v Singapuru mohou získat přístup k boxu „Shared Umbrella" (Sdílený deštník) tak, že tato klíčová slova zadají do vyhledávacího řádku. Vyhledávač jim nabídne místa, provozující služby sdílení deštníků. Díky více než 300 lokalizovaným boxům, jako například „Property Rental" (Pronájem nemovitostí) v Madridu nebo „Job" (Práce) ve Velké Británii, jsou uživatelům poskytovány jedinečné informace podle místa, kde se nacházejí.

Zavedením těchto jedinečných funkcí a zážitků se službě Petal Search podařilo odlišit od ostatních vyhledávačů na trhu.

Společnost Huawei si je vědoma také obav uživatelů, pokud jde o ochranu soukromí a bezpečnost. Při zpracování všech těchto osobních údajů sjednocuje služba Petal Search hardwarové bezpečnostní technologie, aby tak zajistila standardy ochrany osobních údajů a zabezpečení uživatelů Huawei s certifikovanou ochranou dat ePrivacyseal a také dodržováním GDPR. Pomocí Centra ochrany osobních údajů si uživatelé mohou vybrat mezi standardním a inteligentním režimem vyhledávání v závislosti na tom, který z nich jim při vyhledávání lépe pomůže.

Díky výraznému růstu v prvním roce své existence pokračuje vyhledávač Petal Search ve své cestě za zlepšením vyhledávání pro své uživatele.

2022: Vývoj vyhledávače nové generace

V letošním roce se služba Petal Search snaží i nadále stát vyhledávačem, který volí uživatelé po celém světě. Podle údajů společnosti Statcounter se vyhledávač Petal Search řadí ve více než 18 zemích mezi tři nejoblíbenější mobilní vyhledávače.

Vyhledávač Petal Search pokračuje v rozšiřování stávajících služeb a poskytuje více než 500 nových lokalizovaných boxů a více než 20 vertikálních kategorií vyhledávání. I nadále také pro své uživatele zlepšuje možnosti multimodálního vyhledávání.

Služba Petal Search pokračuje v práci na svých funkcích a je nadále odhodlána pomáhat uživatelům po celém světě najít to, co hledají, a vytvářet vysoce kvalitní obsah. To vše při zachování bezpečnosti, soukromí a bezpečnosti jejich dat. Kromě bezpečnostních certifikátů poskytuje Petal Search také funkci bezpečného vyhledávání, která uživatelům umožňuje bezpečně zobrazovat výsledky vyhledávání a upozorňovat uživatele na zdroj informací, aby bylo zajištěno zobrazení autentických výsledků.

Současné vyhledávače poskytují uživatelům výsledky, které hledají, zatímco Petal Search si klade za cíl poskytnout uživatelům výhody tím, že spojí lidi se službami, které požadují.

Tým vyhledávače Petal Search pokračuje v modernizaci tohoto vyhledávacího nástroje a nabízí uživatelům vylepšené možnosti vyhledávání. Díky klíčovým aspektům, jako je spolupráce ve všech situacích, ekosystém služeb, uživatelské scénáře, lidská spojení a možnosti konverzační interakce, vyhledávač Petal Search nadále roste a vyvíjí se, aby mohl lépe sloužit uživatelům představením nové generace vyhledávačů.

