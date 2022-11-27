SmallRig выпускает 4 мощных светодиодных светильника COB с оптической системой AstralTech

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 28 ноября 2022 года /PRNewswire/ -- Новые мощные светодиодные видеосветильники COB компании SmallRig основаны на инновационной оптической системе AstralTech, обеспечивающей более чем на 35% большую освещенность по сравнению с аналогичными продуктами. Светильники серии B (двухцветные) обеспечивают регулировку цветовой температуры в диапазоне от 2700К до 6500К, а светильники серии D (дневной свет) обеспечивают критически точную выходную цветовую температуру 5600К.

SmallRig RC 350 / 450 COB LED Video Lights

Оптическая система AstralTech сочетает в себе более крупные светодиодные чипы повышенной мощности, изготовленное по индивидуальному заказу переднее стекло с многослойным покрытием с высоким коэффициентом пропускания (97%) и компоновки светодиодов COB, обеспечивающую равномерное смешение цветов. Новая форма навеяна летательными аппаратами, корпус выполнен из металла с огнестойким материалом класса V-0, является более изысканным и долговечным.

На расстоянии 1 м с 55-градусным гиперотражателем видеосветильники RC-350B/RC-450B обеспечивают освещенность 115 000 / 121 000 люкс. С 55-градусным гиперотражателем RC 350D создает освещенность 149 000 люкс на расстоянии 1 м, в то время как RC 450D создает освещенность 172 000 люкс и конкурирует со светильником 1.2K HMI Fresnel при работе с ним под одинаковым углом наклона луча во время испытания на расстоянии 3 м и цветовой температуре 5600K.

Существует три способа управления светильниками: встроенные элементы управления с полнофункциональным ЖК-дисплеем, полностью беспроводное управление на расстоянии до 100 м (2,4 ГГц) с помощью приложения SmallGoGo или дополнительной панели управления.

Тихий интеллектуальный охлаждающий вентилятор с регулировкой температуры улучшает рассеивание тепла и создает шум всего 28~32 дБ.

Адаптер переменного тока (110~220 В перем. тока) изготовлен с использованием новейшего материала GaN (нитрид галлия) с КПД более 95%. Размер адаптера сократился на 26% и вес уменьшился приблизительно на 200 г.

Надежная система демпфирования предотвращает наклон головки при ослаблении во избежание повреждения. Повышенная безопасность и более точная регулировка.

Цены и наличие

Светодиодный видеосветильник RC 350D COB (рекомендуемая розничная цена: 799 долл. США)

Светодиодный видеосветильник RC 350B COB (рекомендуемая розничная цена: 899 долл. США)

Светодиодный видеосветильник RC 450D COB (рекомендуемая розничная цена: 999 долл. США)

Светодиодный видеосветильник RC 450B COB (рекомендуемая розничная цена: 1099 долл. США)

Более подробная информация представлена на веб-сайте www.smallrig.com.

Информация о компании SmallRig

Основанная в 2013 году компания SmallRig занимается разработкой и производством аксессуаров для создания контента с помощью камер, стабилизаторов и мобильных телефонов. Продукция компании пользуется популярностью по всему миру и применяется для проведения прямых трансляций, съемки видеоблогов, при профессиональном видеопроизводстве и в других областях. Общее число пользователей превышает два миллиона человек. Компания SmallRig первой запустила сервис User Co-Design (UCD) и программу DreamRig для совместного проектирования в удаленном режиме и воплощения в реальность идей пользователей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1955466/SmallRig_RC_350_450_COB_LED_Video_Lights.jpg

SOURCE SmallRig