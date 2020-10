SmallRig annonce des accessoires pour l'écosystème DJI RS 2/RSC 2

Avec son bras en fibre de carbone, le RS 2 a un corps plus léger mais permet une charge utile plus lourde, ce qui offre une solution complète aux cinéastes dans différents scénarios. Le RSC 2 adopte une conception pliable unique qui intègre d'excellentes performances et une grande portabilité.

Poignée d'élingue pour RS 2/RSC 2

La pente peut être ajustée de 180° pour changer librement le centre de préhension, ce qui libère efficacement le poignet fatigué et permet de longues séances de prises. Dotée d'un cold shoe, de trous filetés de 1/4 et de trous de positionnement de 3/8 ARRI, la poignée de l'élingue est capable de faciliter les prises de vue à angle faible tout en satisfaisant les besoins de montage multiples.

Double poignée pour RS 2/RSC 2

Dévoilant différents scénarios de prise de vue à deux mains tout en réduisant la fatigue du bras et en améliorant la stabilité de la prise, la double poignée SmallRig offre de multiples options de montage pour s'adapter à l'éclairage externe, aux moniteurs, à la transmission vidéo, aux microphones et autres accessoires pour satisfaire les besoins des professionnels de la prise de vue. Grâce à la conception de la pince et du bouton de verrouillage NATO, les cinéastes peuvent rapidement démonter ou assembler le matériel sans outils.

Support de moniteur pour RS 2/RSC 2

Le support pour moniteur offre plusieurs ports pour faciliter le montage d'accessoires tels que moniteurs, microphones, transmission vidéo, caméras d'action, etc. L'angle d'inclinaison peut être réglé vers le haut ou vers le bas jusqu'à 165 degrés.

Plaque de libération rapide Manfrotto étendue pour RS 2

Fixée à la caméra par des vis 1/4 et 3/8, la plaque de fixation rapide Manfrotto étendue maximise la compatibilité de la RS 2 pour s'adapter aux caméras de cinéma professionnel. Un trou fileté de 1/4 est prévu à l'extrémité arrière de la plaque pour permettre l'installation de contrepoids pour l'équilibrage.

Plaque de fixation rapide Manfrotto to Arca pour RS 2/RSC 2

Compatible avec la plaque de fixation rapide standard Arca et les accessoires originaux de DJI, la plaque de fixation rapide SmallRig Manfrotto to Arca permet de passer rapidement de la prise de vue avec gimbal à la prise de vue sur trépied et à la main.

À l'avenir, SmallRig poursuivra sa coopération avec DJI afin de développer un écosystème plus complet pour de multiples scénarios de tournage, en assistant à des histoires plus impressionnantes avec tous les créateurs de contenu.

