SmallRig annonce le Master Kit pour KOMODO, approuvé par RED

RED, fabricant de premier rang de caméras numériques et d'accessoires professionnels, a secoué l'industrie du cinéma numérique en 2006 en lançant sa caméra 4K RED ONE. Sa toute dernière caméra KOMODO combine une taille compacte avec une qualité d'image inégalée, un contrôle scientifique des couleurs et un capteur d'obturateur révolutionnaire à grand champ de vue, des caractéristiques qui lui valent le surnom de « petit monstre ».

Constituée d'un alliage de magnésium et d'aluminium, la cage de SmallRig pour RED KOMODO pèse seulement 163 g et est plus de 40 % plus légère que le modèle en alliage d'aluminium traditionnel. Sa structure légère et robuste permet aux utilisateurs de relever plus de défis avec facilité. La cage comporte plusieurs vis 1/4"-20 (diamètre de 6 mm ; 20 filets au cm) et des supports ARRI de style rosette permettant aux utilisateurs d'y attacher d'autres accessoires. Des rails NATO sont également inclus pour y fixer des poignées de montage NATO. Le kit comprend une poignée en bois NATO ergonomique, conçue pour rendre le dispositif plus facile à tenir en main.

Le support moniteur EVF 3045 inclus peut se fixer à un moniteur à l'aide d'une vis 1/4"-20 et à une caméra KOMODO ou à une cage pour KOMODO à l'aide de deux vis 1/4"-20. Il présente également d'autres caractéristiques, notamment une inclinaison de 170 degrés, une rotation de 360 degrés et la capacité de se bloquer à n'importe quel angle.

Fondé en 2009, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des supports et des accessoires de qualité supérieure pour toutes sortes d'appareils photo. Son réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et ses produits bénéficient du soutien de plus de 500 cinéastes et photographes dans le monde entier.

