SmallRig annonce le Master Kit pour la caméra Alpha 7S III de Sony

Afin d'optimiser la prise de vues, tout particulièrement pour la prise de vues de longue durée de l'Alpha 7S III, SmallRig a conçu le Master Kit, qui comprend une cage complète adaptée à la forme, un rail et une poignée supérieure aux normes OTAN ainsi qu'un serre-câble ; le Master Kit sera disponible en août 2020.

Cage pour caméras Sony Alpha 7S III : La caméra peut être solidement fixée à la cage au moyen d'une vis de 6,35 mm dans le bas et d'une vis M2,5 sur le côté. Munie de plusieurs trous filetés de 6,35 mm et de 9,52 mm, d'un rail intégré aux normes OTAN sur le côté et d'une griffe, la cage offre différentes options de montage pour différents scénarios de prises de vues.

La caméra peut être solidement fixée à la cage au moyen d'une vis de 6,35 mm dans le bas et d'une vis M2,5 sur le côté. plusieurs trous filetés de 6,35 mm et de 9,52 mm, d'un rail intégré aux normes OTAN sur le côté et d'une griffe, la cage offre différentes options de montage pour différents scénarios de prises de vues. Poignée supérieure aux normes OTAN : Fixée au-dessus de la cage au moyen du rail aux normes OTAN, la poignée peut efficacement faciliter la prise de vues en contre-plongée tout en étant facilement détachable.

Fixée au-dessus de la cage au moyen du rail aux normes OTAN, la poignée peut efficacement faciliter la prise de vues en contre-plongée tout en étant facilement détachable. Serre-câble HDMI : Conçu pour maintenir un câble HDMI en place et empêcher une tension ou un débranchement accidentel du câble, le serre-câble est fixé à la cage au moyen d'une vis imperdable de 6,35 mm et de deux agrafes anti-giratoires, et maintient le câble HDMI en place à l'aide d'une vis de serrage.

Cherchant continuellement à développer l'ensemble de l'écosystème pour les cinéastes et les créateurs de contenu, SmallRig est toujours ravie de recevoir du feedback sur l'utilisation de la caméra. Pour voir plus de produits et obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter notre site Web : https://www.smallrig.com/smallrig-sony-alpha-7s-iii-mater-kit-3009.html

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRige est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des supports et des accessoires de caméra de très haute qualité. Notre réseau de vente couvre plus de 150 pays et régions et nos produits sont utilisés par plus de 500 000 cinéastes et photographes dans le monde.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1221146/SmallRig_Alpha_7S.jpg

SOURCE SmallRig