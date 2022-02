SmallRig bringt zwei Point-Source-Videoleuchten und entsprechendes Zubehör auf den Markt und bietet damit eine stärkere, hellere und intelligentere Beleuchtungslösung für Fotografen und Videofilmer

„In den letzten zehn Jahren hat sich SmallRig darum bemüht, komplette Zubehörlösungen für mehr als 2 Millionen Content-Ersteller weltweit zu entwickeln. In den letzten Jahren haben immer mehr Anwender SmallRig gefragt: ‚Gibt es Pläne, Videoleuchten zu produzieren? Ich habe die Produkte von SmallRig sehr oft benutzt, ich würde gerne Beleuchtungsprodukte unter der gleichen Marke anbieten'",sagte John Jiang, CMO von SmallRig. „Angesichts der hohen Erwartungen unserer Nutzer geht SmallRig an die Grenzen und erweitert die Produktkategorien, um die kreative Leistung zu maximieren. Nach jahrelangem Design und Entwicklung sowie bedeutenden Fortschritten in der COB-Technologie liefern unsere ersten RC 120 Point-Source LED Video Lights eine herausragende Leistung, die für alle Arten von Kreationen geeignet ist."