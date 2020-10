SmallRig kündigt Zubehör für DJI RS 2/RSC 2 Umgebung an

SHENZHEN, China, 23. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Am 23. Oktober kündigte SmallRig offiziell „Discover"-Zubehör für die DJI RS 2/RSC 2 Umgebung an, zwei revolutionäre Stabilisatoren speziell für DSLRs und spiegellose Kameras, die beide am 15. Oktober auf den Markt gekommen sind. Die Discover-Lösung umfasst eine Montageplatte, eine Monitorhalterung, eine Schnellwechselplatte, eine erweiterte Schnellwechselplatte, einen Sling-Griff, einen Dual Handgriff, eine NATO-Rail, eine Bildschirmschutzfolie, ein Gegengewicht und einen Montageklemmen-Kit, eine Fokus Motor Rod Mount-Komponente und einen Objektiv-Support.