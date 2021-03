SmallRig lance le DJI FPV Combo aérodynamique et fait officiellement son entrée sur le marché des accessoires de drones

En tant que leader mondial des drones grand public, DJI a réalisé une autre innovation audacieuse avec DJI FPV. SmallRig a mené des recherches approfondies auprès des utilisateurs du marché des avions FPV et a coopéré avec des partenaires expérimentés pour stimuler le vol grâce à des accessoires aérodynamiques tout en conservant la structure originale du DJI FPV.

À propos de DJI FPV

Le 2 mars 2021, DJI a officiellement lancé le drone compact et flexible, DJI FPV. Il ne faut que 2,0 secondes pour accélérer jusqu'à 100 kilomètres, prend en charge le freinage d'urgence en un clic, le retour intelligent et permet à l'intervenant de placer des lunettes VR et d'intervenir en premier.

À propos de SmallRig

Fondé en 2009, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des supports et des accessoires haut de gamme pour toutes sortes de caméras et de cardans. Son réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et ses produits bénéficient du soutien de plus de 500 000 cinéastes et photographes dans le monde entier.

