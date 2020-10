SmallRig lance Utility Frame pour l'Insta360 ONE X2

Le cadre utilitaire permet un démontage et un montage faciles sans outils supplémentaires. Intégré de façon transparente à l'appareil photo, le cadre est presque invisible avec un corps mince tout en offrant une chaussure froide, un trou fileté de 1/4 et un connecteur de support, ce qui répond aux besoins de montage des microphones, de la lumière LED, des bâtons auto-adhésifs, des bases, des trépieds et d'autres accessoires.

Le cadre utilitaire peut être monté sur la caméra par le haut et verrouillé par une vis moletée facile à saisir, ce qui permet d'avoir un accès complet au contrôle de la caméra et de garantir une image sans obstruction. Le corps du cadre est en métal avec des joints en laiton intégrés pour dissiper efficacement la chaleur lors de la prise de vue panoramique. La plaque supérieure est faite de matériaux composites polymères sélectionnés, réalisant une transmission en temps réel entre les téléphones mobiles et les caméras panoramiques. Le protège-objectif en silicone fourni permet de réduire le risque de rayures ou de bosses lors de l'utilisation quotidienne. En outre, des joints en silicone intégrés peuvent protéger davantage le corps de l'appareil photo.

SmallRig continuera à coopérer avec de grandes marques et fabricants afin de fournir des produits impressionnants et d'aider les cinéastes à vivre une expérience de tournage plus agréable.

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des appareils photo et des accessoires de qualité supérieure pour toutes sortes d'appareils photo. Notre réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et nos produits bénéficient du soutien de plus de 500 cinéastes et photographes dans le monde entier.

