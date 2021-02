SmallRig sort la cage complète pour Sony Alpha 1

Le Sony Alpha 1 a utilisé une technologie d'imagerie innovante pour permettre 50,1 mégapixels à une vitesse allant jusqu'à 30 ips et 120 calculs AF/AE par seconde, tout en disposant d'un viseur OLED Quad-XGA de 9,44 millions de points qui permet un taux de rafraîchissement de 240 ips pour des prises de vue à grande vitesse et en continu. Il prend en charge l'enregistrement 8K 30p et 4K 120p ainsi que la matrice couleur S-Cinetone, ce qui permet des possibilités de création élargies. Il est également doté d'un transfert sans fil FTP 3,5 fois plus rapide pour les besoins professionnels.

La cage complète SmallRig pour Sony Alpha 1 est conçue pour protéger la caméra tout en offrant de multiples points de montage pour supporter le tournage à la main, sur trépied et au cardan ainsi qu'un passage rapide entre le tournage vertical et horizontal. Grâce à l'écosystème d'accessoires SmallRig, les vidéastes peuvent monter des microphones, une lampe DEL, une poignée supérieure, un écran, un équipement d'épaule et d'autres accessoires sur la cage pour mettre en place une solution de tournage complète et personnalisée. SmallRig aimerait couvrir divers scénarios allant du tournage commercial au tournage sportif, en passant par le documentaire.

En outre, la cage complète a une forte compatibilité avec les systèmes Sony Alpha 1 et Sony Alpha 7S III. Une seule solution SmallRig permet toutes les possibilités de tournage.

À propos de SmallRig

Fondée en 2009, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des supports et des accessoires de qualité supérieure pour toutes sortes d'appareils photo. Notre réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et nos produits bénéficient du soutien de plus de 500 cinéastes et photographes dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1436455/1.jpg

SOURCE SmallRig