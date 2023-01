SMAROCK PRÉSENTE DEUX ASPIRATEURS À ACARIENS À DOUBLE FILTRATION, LE S10 ET LE S10 PRO

BERLIN, Allemagne, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Smarock, fabricant et innovateur dans le domaine des appareils de nettoyage ménager, sort le 5 janvier deux aspirateurs à acariens portatifs à double filtration, le S10 et le S10 Pro .

Les aspirateurs d'allergènes conventionnels ont une faible efficacité de filtration. Ils ne disposent que d'un seul bac pour filtrer et stocker la poussière. La poussière stockée est expulsée chaque fois que l'on passe l'aspirateur, et une partie peut passer à travers le système de filtration et retomber sur les textiles.

La conception à un seul bac réduit également la durée de vie du filtre. Celui-ci se dégrade ou s'abîme facilement lorsque la poussière s'accumule et le recouvre. Smarock a innové dans ce domaine en proposant une conception originale à double bac. Un bac est destiné au filtrage et l'autre au stockage de la poussière, ce qui permet d'éviter efficacement toute obstruction du filtre et d'obtenir une meilleure filtration de l'air.

Smarock a également amélioré la brosse de nettoyage, qui se compose d'un corps métallique et de bandes en silicone. Par rapport aux brosses en plastique traditionnelles, elle nettoie plus fort et plus vite (jusqu'à 12 000 roulements par minute), ce qui permet d'éliminer facilement la saleté en profondeur sans endommager les textiles. Grâce à la puissance du moteur de 500 W et à l'aspiration de 13 KPa, la machine aspire la saleté dès qu'elle touche la surface du tissu.

Afin de gagner du temps et d'économiser de l'énergie, les bouches d'aspiration du S10 et du S10 Pro mesurent 230 mm, ce qui permet aux utilisateurs de nettoyer un lit de 180 cm en quatre allers-retours.

Les Smarock S10 et S10 Pro sont également des nettoyeurs multitâches. Ils éliminent les acariens grâce à quatre procédures simultanées, dont le mouvement de la brosse, la désinfection par rayons UV, la repousse des acariens par ultrasons et la déshumidification par la chaleur.

Dans sa version améliorée, le S10 Pro est équipé d'un capteur d'acariens qui calcule avec précision le nombre d'acariens présents dans l'environnement. L'indice d'acariens et l'état du nettoyage sont présentés sur l'écran pour aider les utilisateurs à nettoyer de manière intelligente.

Schéma de vente

Smarock propose des offres spéciales : le S10 sera vendu au prix de 85,99 € et le S10 Pro à 99,99 € sur le marché européen à partir du 5 janvier. Les clients peuvent se les procurer auprès de Geekbuying , Geekbuying Pologne , Geekmaxi et Geekmall . Ils seront bientôt disponibles sur le marché américain.

À propos de Smarock

Smarock est une marque de Suzhou Ruix Technology Co., Ltd. Fondée en 2020, Ruix Technology est une entreprise de haute technologie spécialisée dans les appareils de nettoyage ménager, dont l'innovation par la science et la technologie constitue la principale compétitivité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur smarocklife.com .

