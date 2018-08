SMART by GEP® -hankintaohjelmisto otetaan käyttöön Brighthouse Financialin digitaalisissa hankintaprosesseissa

Eläkesäästö- ja henkivakuutusyrityksien kärkinimiin kuuluva Brighthouse valitsi GEP:n yhtenäisen hankintaohjelmistoalustan

CLARK, New Jersey, 24. elokuuta 2018 /PRNewswire/ -- GEP, yksi Fortune 500- ja Global 2000 -yritysten johtavista hankintaohjelmistojen ja -palvelujen maailmanlaajuisista tarjoajista, tiedotti tänään, että eläkesäästö- ja henkivakuutusyhtiö Brighthouse Financial on valinnut hankintaohjelmistokseen SMART by GEP®:n – markkinoiden johtavan hankintojen ja kulujenhallinnan pilvinatiivin ohjelmistoalustan.

Brighthouse Financial, jonka pääkonttori sijaitsee Charlottessa, Yhdysvaltain Pohjois-Carolinassa, on viimeisin yritys, joka on valinnut hankintaohjelmistokseen yhtenäisen SMART by GEP:n. Yritys käyttää ohjelmistoa kaikissa kilpailutuksesta maksuun -toiminnoissaan (source to pay, S2P), mukaan lukien kuluanalyyseissa, säästöjenhallinnassa, hankinnoissa, sopimusten hallinnassa, hankkijoiden hallinnassa sekä hankinnasta maksuun (procure-to-pay) -ostoissa.

SMART by GEP:n valinnut Brighthouse Financial ilmoitti tärkeimmiksi valintaperusteiksi GEP:n joustavuuden ja osaamisen sekä roolin alan johtavana yrityksenä.

Brighthouse Financialin hankintajohtaja Meghan Doscher totesi seuraavaa: "GEP on ollut erinomainen yhteistyökumppani koko prosessin ajan. Olemme tyytyväisiä SMART by GEP -alustaan ja teemme mielellämme yhteistyötä GEP:n kanssa."

SMART by GEP:n ohjelmistoalusta on yhtenäinen ja kattava kilpailutuksesta tilaukseen (source-to-order) -ohjelmistoalusta, jonka pilvinatiivi, mobiilinatiivi ja kosketuslaitenatiivi kokonaisuus sisältää kaikki hankintoihin liittyvät toiminnot. SMART by GEP hyödyntää pilvitekniikkaa taloudellisesti tehokkaasti ja tarjoaa käyttäjilleen vaihtoehdon, joka suoriutuu helposti GEP:tä käyttävien Fortune 500- ja Global 2000 -asiakkaiden vaativimmistakin prosesseista ilman raskasta infrastruktuuria tai suuria tukitoimien kustannuksia.

SMART by GEP on helppo määrittää, ottaa käyttöön ja käyttää, eikä se vaadi laajamittaista koulutusta. Kaikki GEP-tuotteet toimivat useilla eri alustoilla (SAP, Oracle tai mikä tahansa muu merkittävä ERP- tai F&A-järjestelmä), ja erinomaisen tuen ja palvelujen ansiosta GEP:n asiakastyytyväisyys on alan huippuluokkaa.

SMART by GEP sisältää kattavat kilpailutuksesta tilaukseen -ominaisuudet käyttäjäystävällisellä ja pilvinatiivilla alustalla, jonka ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa kuluanalyysi, hankinnat, sopimusten hallinta, hankkijoiden hallinta, hankinnasta maksuun -prosessit, säästöjenhallintaprojektien hallinta, säästöjen seuranta ja laskutus. Palkittu SaaS-pohjainen kilpailutuksesta maksuun -alusta on kehitetty kosketus- ja mobiilitekniikkaa varten, joten käyttäjät voivat työskennellä minkä tahansa laitteen avulla missä ja milloin vain.

Tietoja GEP:stä

GEP auttaa globaaleja yrityksiä toimimaan tehokkaammin, saavuttamaan kilpailuetua, parantamaan tuottavuutta sekä lisäämään yrityksen arvoa.

Uudenlaisten ratkaisujen, innovatiivisten tuotteiden, verrattoman asiantuntemuksen sekä älykkäiden ja työtään rakastavien ihmisten ansiosta GEP onnistuu luomaan ja toimittamaan yhtenäisiä liiketoimintaratkaisuja, joiden laajuus, toimintakyky ja tehokkuus hakevat vertaistaan.

Gartner Magic Quadrant -raportissa alansa johtajiin luokiteltu GEP on nimetty maailman parhaaksi palveluntarjoajaksi World Procurement Awards- ja EPIC Procurement Excellence Awards -tapahtumissa, minkä lisäksi mm. Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream ja Ardent Partners ovat todenneet yhtiön innovatiivisten kilpailutuksesta maksuun -hankintaohjelmistojen johtavaksi tarjoajaksi.

Myös Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS ja IAOP ovat luokitelleet GEP:n hallittujen hankintapalvelujen (ulkoistettu hankinta) johtavaksi tarjoajaksi. Tämän lisäksi konsultointialan johtava yritys ALM Intelligence on nimennyt GEP;n hankintastrategioiden ja toimitusketjukonsultoinnin johtavaksi palveluntarjoajaksi.

GEP:n pääkonttori sijaitsee Clarkissa, Yhdysvaltain New Jerseyssä, ja yrityksellä on 14 toimipistettä ja toimintakeskusta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. GEP auttaa yrityksiä eri puolilla maailmaa saavuttamaan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa. Lisätietoja GEP:n kattavista strategisista ja hallituista palveluista on osoitteessa www.gep.com. Lisätietoja SMART by GEP:stä – pilvinatiivista ja yhtenäisestä kilpailutuksesta maksuun -alustasta – on osoitteessa www.smartbygep.com.

Yhteystiedot

Al Girardi



Varajohtaja, markkinointi & analyytikkosuhteet



GEP



Puh: +1 732-382-6565



Sähköposti: al.girardi@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg

Related Links

http://www.gep.com