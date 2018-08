Smart China Expo annonce une flambée des investissements dans la Big Data Intelligence

CHONGQING, Chine, 24 août 2018 /PRNewswire/ -- La première Smart China Expo (SCE 2018), qui s'est ouverte hier à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine - et qui durera jusqu'à demain -, a offert de passionnants échanges au plus haut niveau entre des géants mondiaux de la technologie comme Alibaba, Tencent et Qualcomm. Ces échanges ont déjà abouti à l'annonce d'une série d'investissements atteignant près de 90 milliards d'USD, confirmant l'ambition de la ville d'être une pionnière en Chine en matière de Big Data Intelligence. Lors de la cérémonie d'ouverture, Han Zheng, le vice-Premier ministre chinois, a remis une lettre de félicitations du président Xi Jinping et a annoncé que Chongqing accueillera l'événement de façon permanente, réunissant chaque année des pionniers du secteur et soutenant le développement du secteur technologique local et régional.

Donnant le coup d'envoi de la SCE 2018, onze entrepreneurs, universitaires et spécialistes réputés du domaine des technologies intelligentes ont échangé leurs vues sur l'avenir intelligent. Dans la foulée, une cérémonie de signature a scellé 501 contrats d'investissement majeurs d'une valeur totale de 612 milliards de yuans (88,7 milliards d'USD), orientant des dizaines de milliards d'USD vers trois grands secteurs : la fabrication intelligente, les services intelligents et la nouvelle génération de technologies de l'information.

« Je crois que ce cycle de révolution technologique est porteur de changements allant bien au-delà de notre imagination », a déclaré Jack Ma, le président d'Alibaba, lors d'un discours liminaire au sommet SCE 2018. « Au cours des 30 prochaines années, les technologies intelligentes pénétreront chaque aspect de notre vie et remodèleront les secteurs traditionnels, y compris la production, l'enseignement et les services médicaux. L'avenir appartient à ceux qui sont capables d'exploiter l'immense puissance des technologies de l'information et des technologies intelligentes. »

Les investissements annoncés lors du sommet stimuleront la croissance des technologies big data dans des domaines tels que les circuits intégrés, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, les usines intelligentes et la logistique intelligente. Les projets comprennent les communications mobiles par satellite sur orbite basse terrestre, les robots de service et les centres big data, qui accéléreront l'économie numérique de Chongqing, une nouvelle base de production pour véhicules à énergie nouvelle, mais aussi les projets de véhicules et de batteries électriques reliés à l'Internet, qui aideront la ville à améliorer sa chaîne logistique pour la production automobile.

Ce point de vue de Jack Ma est partagé par Cristiano Amon, le président de Qualcomm, qui a déclaré : « Nous envisageons le développement futur de l'informatique avec beaucoup d'optimisme car tout, entoure de nous, est chaque jour plus intelligent. Amon a ajouté que Qualcomm s'applique à se développer en Chine à travers des partenariats locaux ; le géant américain de la fabrication de puces créera une coentreprise à Chongqing pour accélérer le développement des technologies de l'IdO.

Tang Liangzhi, le maire de Chongqing, a déclaré : « Chongqing est honorée d'accueillir la première SCE et d'être témoin d'importants accords d'investissement signés ici. Nous espérons approfondir notre coopération avec des partenaires du monde entier et créer ensemble un avenir meilleur sur le thème de la 'Technologie intelligente : renforcer l'économie et enrichir la vie'. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.smartchina-expo.cn/ et http://www.ichongqing.info/smart-china-expo/.

