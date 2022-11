Smart City Expo 2022 riunisce gli operatori più importanti dell'ecosistema urbano coinvolti nella progettazione di Città ispirate dalle persone

BARCELLONA, Spagna, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Lo Smart City Expo World Congress (SCEWC), il principale evento internazionale sulle città e sulle soluzioni urbane intelligenti organizzato dalla Fira de Barcelona, riunirà l'ecosistema dell'innovazione urbana per delineare un piano per un pianeta urbanizzato più sostenibile e vivibile. Dal 15 al 17 novembre, con il tema "Cities Inspired by People" (Città ispirate dalle persone), oltre 800 espositori, 700 città e regioni e 400 relatori si riuniranno a Barcellona per dare impulso alla trasformazione delle metropoli di tutto il mondo, condividendo conoscenze ed esperienze.

Smart City Expo 2022 gathers the key actors in the urban ecosystem to design Cities inspired by People

Al Congresso parteciperanno rappresentanti di grandi città come Amsterdam, Atlanta, Barcellona, Berlino, Boston, Bruxelles, Buenos Aires, Doha, Francoforte, New York, Parigi, Quito, Reykjavik, Rio de Janeiro, Roma, Seoul, Stoccolma, Sydney, Tel Aviv, Tokyo e Vienna.

Una delegazione di alto livello proveniente da Kiev e guidata dal sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko, visiterà lo SCEWC e parteciperà a diversi eventi e conferenze. Inoltre, la delegazione mostrerà la situazione della capitale ucraina dopo mesi di guerra attraverso dispositivi di realtà virtuale presso lo stand della Commissione europea.

In aggiunta, lo spazio espositivo dello SCEWC ospiterà padiglioni di Paesi come Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Irlanda del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera e Stati Uniti.

Strumenti per rimodellare il paesaggio urbano

Le soluzioni urbane sono un elemento fondamentale dell'ecosistema delle città intelligenti e le 800 aziende espositrici presenteranno i loro prodotti e tecnologie più recenti e il modo in cui possono aiutare le amministrazioni locali a riprogettare le loro città. Tra queste, Accenture, Amazon Web Services, Cisco, Dell & Nvidia, Deloitte, EDF, FCC Environment, Fiware, Honeywell, Microsoft, Moventia, Smart Ports: Piers of the Future e Sorigué.

Piattaforma per la conoscenza urbana

Tra i 400 esperti che partecipano al Congresso ci sono l'architetta Elizabeth Diller, il giardiniere "gangsta" Ron Finley e la matematica Hannah Fry. Diller ha studiato come modellare il comportamento attraverso lo spazio pubblico urbano ed è responsabile di progetti molto apprezzati come la High Line di New York. Ron Finley porta avanti una ribellione agricola urbana a Los Angeles, dove il giardiniere "gangsta" ha riqualificato le aree desolate di un quartiere a Sud di Los Angeles in veri e propri orti urbani. Hannah Fry insegna matematica delle città presso lo University College di Londra ed è riuscita a decodificare i modelli di un'ampia gamma di attività sociali urbane.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1938379/Fira_de_Barcelona_Expo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona