Smart City Expo Doha 2022 abordera les principaux défis auxquels sont confrontées les villes du futur

Organisée par le ministère des communications et des technologies de l'information du gouvernement du Qatar, avec le soutien de son laboratoire d'innovation, TASMU, hébergée par Msheireb Downtown Doha et achetée par la Fira de Barcelone, Smart City Expo Doha proposera un programme complet de conférences axées sur cinq thèmes : les villes durables, l'économie mondiale et la préparation numérique, les événements sportifs et la société connectée, la ville en tant que plateforme et la refonte des services publics numériques.

Plus de 70 intervenants, internationaux et locaux, sont attendus pour partager des idées et des solutions sur la manière de créer un avenir meilleur et plus durable pour les villes et les personnes qui y vivent. Les discours d'ouverture seront notamment prononcés par Peter Hirshberg et Jonas Kjellberg.

M. Hirshberg est un conseiller expert en innovation pour les villes et les entreprises, PDG chez Lighthouse.one, partenaire de risque du Catalyst Opportunity Zone Impact Fund et président fondateur du centre d'innovation urbaine Maker City. Kjellberg est coauteur des livres Gear Up utilisés dans le programme de MBA de l'Université de Stanford et président de Nornorm, une entreprise qui promeut un modèle circulaire de consommation.

En plus de la conférence, l'événement aura également une aire d'exposition avec plus de 50 entreprises participantes, représentant 20 pays différents. Il s'agit notamment de sociétés technologiques telles que Ooredoo, Huawei, Microsoft, QNB, Vodafone ou Meeza qui offriront aux visiteurs les solutions les plus avant-gardistes en matière d'innovation urbaine.

Smart City Expo Doha s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation de Smart City Expo World Congress, le principal sommet international sur les villes intelligentes et les solutions urbaines organisé par Fira de Barcelona, qui tiendra sa 12e édition du 15 au 17 novembre 2022 à Barcelone, en Espagne.

SOURCE Fira de Barcelona