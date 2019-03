Smart Contract Security Alliance acrescenta a Fujitsu R&D Center como membro

SAN FRANCISCO, 20 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Smart Contract Security Alliance, uma colaboração de líderes da indústria com recomendações de padrões de segurança e orientações para a indústria de blockchain, acrescentou a Fujitsu R&D Center Co., Ltd. como membro. A Fujitsu R&D Center, uma empresa do grupo Fujitsu localizada na China, é a primeira instituição de pesquisa e desenvolvimento juridicamente independente na China. Fundada em 1935, a Fujitsu Limited é a principal provedora de serviços de TI do Japão e também líder no desenvolvimento do Hyperledger.