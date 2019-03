Smart Contract Security Alliance ajoute Fujitsu R&D Center à ses membres

SAN FRANCISCO, 21 mars 2019 /PRNewswire/ -- La Smart Contract Security Alliance (Alliance pour la sécurité des contrats intelligents), une collaboration entre les chefs de file de l'industrie qui recommandent des normes et des lignes directrices en matière de sécurité pour le secteur de la chaîne de blocs, a ajouté le centre de recherche et développement Fujitsu R&D Center Co., Ltd. à ses membres. Fujitsu R&D Center, une société du groupe Fujitsu basée en Chine, est la première institution de recherche et développement chinois à obtenir un statut juridique indépendant. Depuis son établissement en 1935, Fujitsu Limited est le premier fournisseur de services informatiques japonais et est également chef de file dans le développement d'Hyperledger.