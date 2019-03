Smart Contract Security Alliance nimmt Fujitsu R&D Center als neues Mitglied auf

SAN FRANCISCO, 20. März 2019 /PRNewswire/ -- Die Smart Contract Security Alliance, einem Kooperationsprojekt von Branchenführern, die sicherheitsbezogene Standards und Richtlinien für die Blockchain-Branche empfehlen, nimmt Fujitsu R&D Center Co., Ltd. als neues Mitglied auf. Fujitsu R&D Center, ein Gruppenunternehmen von Fujitsu mit Sitz in China, ist die erste Forschungs- und Entwicklungseinrichtung mit einem unabhängigen Rechtsstatus in China. Die 1935 gegründete Fujitsu Limited ist Japans Top-IT-Anbieter und ist ebenfalls führend in der Entwicklung von Hyperledger.