Smart Factory Kunshan und Tencent Cloud unterzeichnen Absichtserklärung zur Unterstützung chinesischer und deutscher KMUs mit IIoT-Lösungen und Cloud-Technologien

HONGKONG, 31. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Startup Factory China mit seinem integrierten Smart Factory Kunshan IIoT Hub und Ten Cent Cloud, der Cloud-Geschäftsbereich des globalen Technologieunternehmens Ten Cent, legte in einer kürzlich unterzeichneten Absichtserklärung (Memorandum of UnderStanding, MOU) den Grundstein für eine engere Zusammenarbeit. Ziel ist es chinesische und deutsche kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) durch Industrial Internet of Things (IIoT) Lösungen und Cloud-Technologien in ihrer Digitalisierung zu stärken

Die Digitalisierung der Fertigungs und von Wartungsdienstleistungen, um Kosten entgegenzuwirken, wird bis 2025 zu einem Anstieg der IT-Arbeitslast um 32 % in der Industrie insgesamt und davbei um 21 % in der Fertigung auf (überwiegend) privaten Clouds führen, wie McKinsey in seiner jüngsten Prognose „Cloud in China" vorhergesagt hat.

Insbesondere KMU wie die deutschen Unternehmen, die im Inkubator der Startup Factory in der Nähe von Shanghai investiert sind, benötigen einen starken Partner wie Tencent Cloud für diesen Transformationsschritt – nicht nur in Bezug auf die cloudbasierte Datenspeicherung, sondern auch für die Entwicklung von datengesteuerten Service- und Wartungsmodellen für Ihre Kunden in China.

Durch den Beitritt zum Partnerprogramm von Smart Factory Kunshan wird Tencent Cloud vom ersten Tag an aktives Mitglied der IIoT-Hub-Community und erhält Zugang zu einer leistungsstarken Plattform für Industrie 4.0 Veranstaltungen und zurrealen Demonstration seiner IIoT-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmenin der. Beide Parteien zielen auch darauf ab, gemeinsam IIoT-Veranstaltungen im Smart Factory Lab durchzuführen und praxisnahe Beispiele von Tencent Clouds IIoT Solutions für die Fertigung zu implementieren.

Die Absichtserklärung ist auch ein Schritt in Richtung der Migration der IT-Systeme von Startup Factory Kunshan zu Tencent Cloud. „Wir sind sehr stolz darauf, ein weiteres globales Technologieunternehmen als strategischen Partner gewonnen zu haben", sagte Bernd Reitmeier, Gründer von Startup Factory und Mitbegründer von Smart Factory Kunshan.

Als eines der weltweit führenden Cloud-Unternehmen engagiert sich Tencent Cloud dafür, innovative Lösungen zu entwickeln, um Probleme in der Praxis zu lösen und die digitale Transformation für der Industrie zu ermöglichen. Durch seine robuste, globale Rechenzentrumsinfrastruktur mit 70 Verfügbarkeitszonen in 26 geografischen Regionen bietet Tencent Cloud Unternehmen auf der ganzen Welt stabile und sichere branchenführende Cloud-Produkte und -Services wie Cloud-Computing, Big-Data-Analytik, KI, IoT und Netzwerksicherheit.

Tencent Cloud baut die Cloud-Dienste in Übereinstimmung mit international anerkannten Standards für Informationssicherheit und IT-Management auf und bietet unseren Kunden Cloud-Dienste, die von maßgeblichen unabhängigen Akkreditierungsbehörden zertifiziert wurden. Wir erfüllen eine Reihe von internationalen Anforderungen in Bezug auf Daten-Compliance und Informationssicherheit, einschließlich CSA STAR, K-ISMS, ISO 27001, 27017, 27018, 27701 und mehr. Wir halten uns auch strikt an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU.

Startup Factory ist der größte Inkubator für kleine und mittlere europäische Unternehmen, die nach Montage- oder Produktionsanlagen, einer Reparaturwerkstatt oder einem „Job Shop" in China suchen, um ihr Geschäft zu erweitern. Zurzeit betreibt Startup Factory Tochtergesellschaften für 38 europäische Unternehmen auf 40.000 Quadratmetern mit insgesamt mehr als 350 Mitarbeitern an seinem Standort in Kunshan in der Nähe von Shanghai.

Smart Factory Kunshan IIoT Hub und seinPartnernetzwerk sind ein offenes Ökosystem für industrielle IoT-Technologien, insbesondere für mittelständische Fertigungsunternehmen, und ein Leuchtturmprojekt der bilateralen Zusammenarbeit zur intelligenten Fertigung zwischen China und Deutschland. Der Zweck der Demonstrations- und Integrationsfabrik ist es, in einer realen Produktionsumgebung ein innovatives Umfeld für das industrielle Internet der Dinge, Industrie 4.0, zu schaffen, von der Forschung bis hin zur Demonstration und Ausbildung.

Informationen zu Tencent Cloud

Tencent Cloud ist eines der weltweit führenden Cloud-Unternehmen und engagiert sich dafür, innovative Lösungen zu entwickeln, um Probleme in der Praxis zu lösen und die digitale Transformation für intelligente Branchen zu ermöglichen. Durch seine umfangreiche globale Rechenzentrumsinfrastruktur bietet Tencent Cloud Unternehmen auf der ganzen Welt stabile und sichere branchenführende Cloud-Produkte und -Services wie Cloud-Computing, Big-Data-Analytik, KI, IoT und Netzwerksicherheit. Es ist unsere ständige Mission, die Bedürfnisse der gesamten Branche zu erfüllen, einschließlich der Bereiche Spiele, Medien und Unterhaltung, Finanzen, Gesundheitswesen, Immobilien, Einzelhandel, Reisen und Transport.

SOURCE Tencent Cloud