Smart Fit inaugura unidade de número 1000

Hoje, a Smart Fit está presente em todos os estados do Brasil e em outros 13 países da América Latina – México, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Costa Rica, Paraguai, Panamá, El Salvador, Equador, Guatemala, República Dominicana e Honduras – atendendo 2,4 milhões de pessoas em suas academias. O México é o segundo maior mercado, com 183 unidades.

O Grupo Smart Fit, que também inclui as unidades da Bio Ritmo e dos studios Race, Vidya, Tonus e Jab House, fez seu IPO em julho deste ano e divulgou recentemente a meta de chegar ao fim de 2022 com 1260 unidades.

Ações de divulgação

Para marcar mais essa conquista, serão realizadas ações comemorativas. Uma delas é a promoção 1000 dias de Smart, em que 14 pessoas, uma em cada um dos países em que a Smart Fit está, será premiada com um plano vip Black de 1000 dias, por meio da seleção de fotos com a hashtag #smart1000

Nas redes sociais, foram lançados vídeos de animação mostrando novas unidades da Smart Fit chegando no fundo do mar, no Polo Sul e até em marte. Por fim, em São Paulo, cidade que recebeu a primeira unidade da rede, em 2009, e em Bogotá, foram instaladas 1000 peças publicitárias em pontos de ônibus e outros locais estratégicos, representando cada unidade da Smart Fit no mundo.

Sobre a Smart Fit

Democratizar o acesso à atividade física de alto padrão sempre foi o propósito da Smart Fit desde a abertura de sua primeira unidade, em 2009. É a segunda maior rede de academias do mundo em unidades próprias, presente em 14 países da América Latina, como México, Chile e Argentina. No Brasil, são mais de 600 academias espalhadas por quase 150 cidades, em todos os estados e no Distrito Federal. Conheça mais sobre a Smart Fit em: www.smartfit.com.br

