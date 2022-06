Smart Global Governance, société française à portée mondiale, reçoit du Gouvernement britannique le Tech Rocketship Awards 2022 français grâce à son module de gestion du risque de cybersécurité couvrant 47 normes de sécurité mondiales

Beaucoup d'organisations utilisent encore des feuilles de calcul et des logiciels spécialisés fonctionnant en silos, inadaptés aux contraintes de consolidation et de mise à jour ; les conséquences : surcharge de travail, redondances, tâches manuelles et répétitives, absence de source unique de vérité, manque de visibilité globale et en temps réel sur les risques et leur atténuation.

Le module plug and play de gestion des risques liés à la cybersécurité permet aux organisations de :

Intégrer nativement les informations provenant de logiciels existants.

Favoriser la collaboration entre les équipes et les tiers

Identifier les domaines de gouvernance présentant des lacunes en matière de capacités

Renforcer progressivement les capacités, le suivi et l'exécution de la feuille de route.

Obtenir une vue globale de la posture de gouvernance, mise à jour en temps réel

Olivier Guillo, CEO :

« Nous sommes ravis d'ajouter 47 normes de cybersécurité à la plateforme de gestion intégrée des risques de Smart Global Governance pour permettre aux professionnels de la cybersécurité et aux services informatiques de se conformer aux normes mondiales de cybersécurité et d'utiliser leurs données plus efficacement. »

À propos de Smart Global Governance :

Sa plateforme logicielle aide les entreprises à mieux gérer leurs risques de manière coordonnée, transverse et en temps réel ; ce qui leur permet de réaliser d'importants gains de productivité, de gérer plus rapidement les projets de conformité, de collaborer avec les auditeurs, et de garantir une conformité permanente aux différentes réglementations et normes applicables.

La plateforme couvre des risques dont : Data & Privacy, numérique et cyber, tiers, conformité et éthique, audit interne, santé et sécurité, qualité, RSE ESG, juridique.

La plateforme Smart Global Governance peut être hébergée dans 80 pays ou sur site afin de respecter la souveraineté des données.

