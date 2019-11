Smart promove soluções de publicidade digital para a Black Friday

SÃO PAULO, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Smart, plataforma full stack para publishers, promove o Data Marketplace, uma solução exclusiva para veículos, agências de publicidade digitais e trading desks que querem oferecer oportunidades mais eficientes para os anunciantes, especialmente no período da Black Friday.

Dentre as funcionalidades do Data Marketplace estão o Data Segment que, em parceria com a Navegg, mapeia audiências e cria segmentos específicos de consumidores de acordo com determinadas características de um público-alvo e a Segmentação por Contexto Semântico que identifica o real contexto de um conteúdo sem usar cookie ou palavra-chave, utilizando inteligência artificial proprietária para criar grupos por afinidade de assunto.

"Observando o comportamento do consumidor, sabemos que ele começa suas buscas 15 dias antes do evento, assim agências e anunciantes precisam iniciar as estratégias de engajamento antecipadamente, já o publisher precisa entender seu público e seu inventário, e o Data Marketplace oferece as ferramentas para ele segmentar e oferecer pacotes atraentes ao mercado pensando em toda a jornada do consumidor durante a Black Friday" comenta Taísa Pereira, Demand Sales Manager da Smart.

A solução tem por objetivo levar mais assertividade para as campanhas publicitárias, incluindo relatórios das principais métricas demandas do mercado como o viewability e o completion rate.

"Durante a Black Friday a internet está totalmente sobrecarregada, nesse momento é importante contar com um parceiro de tecnologia confiável que consiga oferecer diferenciais para não perder o timing das oportunidades" completa a executiva.

Segundo dados do e-commerce Brasil, 1 em cada 3 consumidores da Black Friday vão para as lojas dispostos a comprar, e a busca por eficiência por parte dos anunciantes é cada vez mais proeminente para as campanhas de varejo. "Saímos da esfera de mídia de massa para a mídia de audiência segmentada e as tecnologias hoje permitem esse ganho de eficiência, entregando o público certo na hora certa." afirma Taísa.

FONTE Smart Ad Monetization

