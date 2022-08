Smart Ship© Hub, B2B (SaaS) Maritime digitale platform med hovedkvarter i Singapore rejser en præ-serierunde på 2,5 mio. USD under ledelse af Ideaspring Capital og StartupXseed ventures

SINGAPORE, 5. august 2022 /PRNewswire/ -- Smart Ship Hub(SSH) er klar til at implementere en digital platform til global maritim logistik. SSH omvælter den maritime industri, på samme måde som avionics gjorde det inden for luftfartsindustrien. Cloud-baseret og på anmodning leverer SSH "forenet platform og en enkelt kilde til sandhed" til redere, skibsoperatører, charterselskaber, maritime forsikringsselskaber, havnemyndigheder. Platformen henvender sig til handelsskibe, flådeskibe, olierigge, flodgående pramme og fiskerfartøjer.

Left to right, Prashant, Head Delivery, Joy Basu (CEO), Vikram, CTO

Selv om det er den mest udbredte transportform, lider den globale søfart under driftsmæssig ineffektivitet, manglende synlighed og gennemsigtighed, hvilket fører til kommercielle lækager. Skibsejere, operatører, charterbureauer og forsikringsselskaber fokuserer nu på teknologibaserede smartere processer, der med digitale systemer skal sikre "oppetid for skibe, sødygtighed og forudsigelighed".

SSH's styring af flåden, der er baseret på princippet om "skib-til-land og land-til-skib" og anvender intelligente sensorer, IOT og stordata, reducerer markant driftsomkostningerne og øger samtidig sejleeffektiviteten. Den digitale platform er med til at forudsige mulig maskinnedetid, funktionssvigt, identificere præstationsafvigelser, fartøjsruter for at forbedre sejladsen og fartøjets ydeevne. SSH's "Marine Insights" er en unik, maritim stordataplatform, der yder handlingsbaseret intelligens, intelligente advarsler og præstationsrådgivning for hele flåden ved hjælp af millioner af optegnelser.

SSH's globale kunder er i stand til at nå deres mål med "minimal vedligeholdelse pga. nedbrud", "optimal brændstofudnyttelse", "kontinuerlig total overensstemmelse, herunder vedrørende emissioner", "optimering af omkostninger med tilstandsbaseret vedligeholdelse" og et meget højere niveau af "rejsestyring". Funktionen "præstationsrådgivning" reducerer antallet af negative hændelser for disse skibe og sparer samtidig omkostninger til vedligeholdelse og brændstof. Fremtidige parate maritime virksomheder hjælper med at skabe et forbundet økosystem: forbundne skibe, delte tjenester (ruter, kapacitet, indkøb) og "pay per use"-model med SSH digital.

Joy Basu, grundlægger af Smart Ship Hub, tilføjer: "digitale platforme vil spille en grundlæggende rolle i omvæltningen af de maritime, forældede processer. Ineffektive og forældede arbejdsgange på skibe og på land er efterhånden ved at vige for automatiseret fjernstyring. Denne fundraiser vil gøre det muligt for os globalt at videregive mere værdi til vores kunder. Kunderne vil nu få et captive-præstationscenter for en brøkdel af de omkostninger, de pådrager sig i dag. Redere, operatører, charterparter kan få digital opgradering til "nul" capex, så de kan frigøre deres kapital og opgradere flere fartøjer".

"Det er en glæde for Ideaspring Capital at være en del af Smart Ship Hub's vækst og deres vej frem mod at blive den foretrukne, digitale platform for de globale, maritime virksomheder. Som venturekapitalfirma fokuserer vi på organisationer, der er for IOT, maskinlæring, dyb læring, Big Data Analytics, AR, VR, cybersikkerhed, computervision, og vi har set SmartShip udnytte disse teknologier gennem deres verdensklasseplatform. Vi er meget imponerede over teamet og produktet", siger Naganand Doraswamy, administrerende partner, Ideaspring Capital.

"StartupXseed er en sektoragnostisk fond med investeringer fra SaaS til Space (Tech), herunder områder som cybersikkerhed, Semicon, AI/ML, droner og nystartede, banebrydende virksomheder i Indien med et globalt fokus. Smart Ship Hub er en virksomhed i en tidlig vækstfase, vi er særligt imponerede over deres produkt, og marquee-kundebase, der er udviklet globalt på meget kort tid, siger Ravi Thakur, udpeget partner, StartupXseed ventures.

SmartShip har en unik fordel gennem et kraftfuldt promoterteam af succesfulde maritime fagfolk, hovedkvarter i Singapore og et stærkt teknologiteam. Det glæder os at have indgået partnerskabet, da de omvælter det globale, maritime domæne: BV Naidu, administrerende partner, StartupXseed ventures.

